快訊

直播／軍艦新增多人確診？ 指揮中心下午2時記者會

口罩3.0系統、物流都搞定 22日可去超商插健保卡預購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭知名網拍美境聖母山莊「抹茶山」，這兩天湧入大批登山遊客，放眼望去滿滿人潮，人數是平常5倍以上，根本也拍不出美麗的山景。圖/網友提供
宜蘭知名網拍美境聖母山莊「抹茶山」，這兩天湧入大批登山遊客，放眼望去滿滿人潮，人數是平常5倍以上，根本也拍不出美麗的山景。圖/網友提供

疫情零確診，如上天氣好。宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天湧入遊客數超驚人，密密麻麻登山人潮，前往抹茶山的步道只能摩肩擦踵，一個接一個走，前所未見，讓人驚呼「遊客也太多了」，而且大部分人都沒有戴口罩。

位於宜蘭礁溪鄉的聖母山莊步道是平緩好走，又有點挑戰性的登山步道，終點站是聖母山莊，放眼望去翠綠山型的稜線非常美麗，又被稱為「抹茶山」。根據志工統計，以前平常日大約100多人去，現在四、五百人，以前假日200多人，現在約一、兩千人，至少爆量大增5倍以上。

「找不到停車位」，前進「抹茶山」下方的停車場接近五峰旗風景區，這兩天停車位幾乎一位難求，清晨七、八點就擠滿了車潮，遊客說能找到車位就是萬幸，連帶使得五峰旗風景區不到9點即啟動車流管制。

人潮多，行走速度也快不了，尤其過了通天橋路段要前往抹茶山幾乎都是階梯，大家只能一個接著一個往前移動，可說寸步難行。

遊客抵達終點站「抹茶山」休息或用餐，滿滿人潮，想要拍美照卻必須排隊，各地都站滿了人，拍不出美麗的山稜景色。登山常客曾先生被這景象嚇到了，驚呼「前所未見」。

遊客絕大多數是外地人來，台中的林小姐跟著家人到抹茶山。她說，疫情期間最好到戶外，上網打步道兩個字，跳出來就是「抹茶山」；來自新北市的一對年輕人說，他們也是衝著美麗的抹茶山而來。

人滿為患，帶來不少垃圾，靠著志工打掃廁所維護環境，志工還要把垃圾帶下山。

由於往返抹茶山需要5個多小時，林務局羅東林區管理處呼籲民眾順手把垃圾帶下山，大家帶一點下山，共同維護美景，不要造成志工太大負擔。

宜蘭知名網拍美境聖母山莊「抹茶山」，這兩天湧入大批登山遊客，放眼望去滿滿人潮，人數是平常5倍以上，根本拍不出美麗的山景。圖/網友提供
宜蘭知名網拍美境聖母山莊「抹茶山」，這兩天湧入大批登山遊客，放眼望去滿滿人潮，人數是平常5倍以上，根本拍不出美麗的山景。圖/網友提供

疫情 登山步道

延伸閱讀

仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

買4送1！Mister Donut×辻利茶舖 7款新品滿滿抹茶香

咖啡控的天堂！路易莎連續14天「全品項飲料外帶88折」，星巴克指定咖啡買一送一

相關新聞

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

管姓女網友今天上午在臉書「就是愛台東」社團貼文：可以隨意放生動物？不會影響當地生態嗎？好恐怖...放了一堆...」貼文一...

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

疫情零確診，如上天氣好。宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天湧入遊客數超驚人，密密麻麻登山人潮，前往抹茶山的步道只能摩肩擦踵...

單周3次零確診 東大門夜市回流4成人潮

假日天氣好，又在單周出現3次零確診，就連被加進警示景點的花蓮東大門夜市出現人潮。攤商業者說，昨晚約增加3、4成人潮，「可...

影／疫情放心了？ 太平山遊客多兩成、武荖坑園區增六成

新冠肺炎疫情趨緩，民眾放心出遊紓壓，太平山國家森林遊樂區統計昨天的遊客比疫情期間的假日人數成長約二成，武荖坑永續樂園也比...

全台確診0紀錄力道不足？ 台東周日遊客沒預期多

國內疫情趨緩，激勵民眾出遊意願，但昨天又爆出三例確診，全台零確診力道沒大到可催出清明連假人潮，昨天及今天台東縣遊客人數有...

網友質疑三棧溪施工 花縣府：防汛整理河道

花蓮縣三棧溪河床近日有怪手進入開挖，網友擔心生態遭破壞，甚至出現「要做親水設施」等謠言，讓縣府飽受批評。縣府建設處昨澄清，汛期一到河水暴漲沖刷護岸，在地方提議下才施工整理河道，保護護岸基礎及聯外道路安全，不會設置任何親水設施。

女童注音符號信 幫公園爭取到搖搖杯

女童李雨蓁去年5歲還在念幼兒園大班，以注音符號寫了一封陳情信給縣長林姿妙，希望公園裡能設置搖搖杯遊具，林姿妙收到，認為「要聽孩子的想法」，也回了一封有注音符號的信，答應立即做。宜蘭市化龍一村新設公園與搖搖杯等遊具完成，林姿妙昨邀李雨蓁同遊，稱讚她的建言讓很多小孩受惠，一封信也改變了遊具風貌。

知本光電開發 部落提訴願

台東縣「知本光電園區開發案」取得經濟部籌設許可，卑南族卡大地布部落昨天委託律師開記者會，並提起訴願，請求中央停止執行。台東縣政府發聲明表示，尊重部落決議，但開發程序依法行政。

太平山總量管制 限1800人

配合防疫，太平山國家森林遊樂區總量管制，不超過1800人，高人氣的蹦蹦車也降低載客量，每列從90人降為60人，且搭乘民眾要全程戴口罩。園區的鳩之澤溫泉區也控管人數，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人。

「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

被謠傳為全台十大鬼屋之一的基隆「林開郡洋樓」，有近90年歷史，昨晚外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公共安全，在現場...

花蓮壽豐鄉長補選 劉耀宗代妻出征當選

花蓮縣壽豐鄉長今天補選，前鄉長曾淑懿的丈夫劉耀宗獲得4148票，擊敗對手徐雪玉的3569票，從未參選過的他，第一次「代妻...

好天氣出遊 花蓮新天堂樂園遊客人數增5成

台灣近日多次零確診，加上今天天氣不錯，讓不少花蓮人決定出門走走，吉安的台開新天堂樂園人數較上個假日增加5成。業者表示，進...

熱門新聞

天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

空氣瀰漫瓦斯臭味 苗栗環保局追查原來是廢棄鐵桶廢油

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。