影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

疫情零確診，如上天氣好。宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天湧入遊客數超驚人，密密麻麻登山人潮，前往抹茶山的步道只能摩肩擦踵，一個接一個走，前所未見，讓人驚呼「遊客也太多了」，而且大部分人都沒有戴口罩。

位於宜蘭礁溪鄉的聖母山莊步道是平緩好走，又有點挑戰性的登山步道，終點站是聖母山莊，放眼望去翠綠山型的稜線非常美麗，又被稱為「抹茶山」。根據志工統計，以前平常日大約100多人去，現在四、五百人，以前假日200多人，現在約一、兩千人，至少爆量大增5倍以上。

「找不到停車位」，前進「抹茶山」下方的停車場接近五峰旗風景區，這兩天停車位幾乎一位難求，清晨七、八點就擠滿了車潮，遊客說能找到車位就是萬幸，連帶使得五峰旗風景區不到9點即啟動車流管制。

人潮多，行走速度也快不了，尤其過了通天橋路段要前往抹茶山幾乎都是階梯，大家只能一個接著一個往前移動，可說寸步難行。

遊客抵達終點站「抹茶山」休息或用餐，滿滿人潮，想要拍美照卻必須排隊，各地都站滿了人，拍不出美麗的山稜景色。登山常客曾先生被這景象嚇到了，驚呼「前所未見」。

遊客絕大多數是外地人來，台中的林小姐跟著家人到抹茶山。她說，疫情期間最好到戶外，上網打步道兩個字，跳出來就是「抹茶山」；來自新北市的一對年輕人說，他們也是衝著美麗的抹茶山而來。

人滿為患，帶來不少垃圾，靠著志工打掃廁所維護環境，志工還要把垃圾帶下山。