單周3次零確診 東大門夜市回流4成人潮

假日天氣好，又在單周出現3次零確診，就連被加進警示景點的花蓮東大門夜市出現人潮。攤商業者說，昨晚約增加3、4成人潮，「可能大家都悶壞了」，出來透透氣；強調縣府都有在各大出入口量體溫，宣導戴口罩，但人數沒有超過5千人。另外，停車場有缺口讓遊客進出，業者希望能封起來，避免防疫破口。

花蓮縣政府訂定東大門夜市總量管制上限為5千人，並減為4個出入口，每天18時至22時於各出入口派員控管進入夜市人數。

東大門夜市原住民一條街主委吳國民表示，因為出現零確診，開始有遊客願意出門透透氣，觀察應該增加3成左右，有回流的跡象。縣府嚴格規定要量額溫、戴口罩，讓遊客放心，攤商都會把應該要做的防疫做好，增加防疫的戰鬥力。他說，雖然人潮回流，但上周平日還是沒有人，好幾天下來生意差，卻沒有補助，希望大家對夜市防疫有信心。

東大門夜市榮譽主委林文松說，昨晚的確有回流現象，約增加3、4成，周五則有2、3成，甚至停車場停滿一半，坦言機車都是舊型，在地客居多。他提到，因為夜市是開放空間，停車場很多缺口應該要封起來，否則遊客都不會走大門，直接從缺口進去逛夜市，縣府應該要放盆栽或是障礙物擋住，或多派人巡邏宣導，否則會成為夜市防疫破口。

觀光處表示，東大門夜市共食區原本設置的桌椅，依據社交距離將減少擺放椅子，並加寬桌子與桌子之間的擺設距離；熱門攤商應於地面標示社交距離1公尺供消費者排隊使用，或發放號碼牌給消費者以避免群聚。