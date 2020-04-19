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影／疫情放心了？ 太平山遊客多兩成、武荖坑園區增六成

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
這兩天太平山國家森林遊樂區的遊客增加不少，園區啟動防疫管制，噴雙手消毒液。圖 /太平山莊提供
這兩天太平山國家森林遊樂區的遊客增加不少，園區啟動防疫管制，噴雙手消毒液。圖 /太平山莊提供

新冠肺炎疫情趨緩，民眾放心出遊紓壓，太平山國家森林遊樂區統計昨天的遊客比疫情期間的假日人數成長約二成，武荖坑永續樂園也比上周增加六成以上遊客，實施啟動總量管制，呼籲遊客保持安全社交距離，否則最好戴上口罩。

自從疫情後，大家不敢搭遊覽車團體外出，太平山森林遊樂區目前以散客居多，上個假日遊客人數約1500人次，昨天增加了二、三百人，只要入園到達1800人次，就會啟動總量管制，入園要量體溫，搭乘碰碰車的遊客雙手也要噴灑消毒液，做好防疫措施。

羅東林區管理處表示，除了防疫零確診讓人安心，最近幾天陽光普照，天氣好是造成民眾踴躍出遊的因素之一。

至於宜蘭縣政府管的武荖坑永續樂園，4月11日有2573人次、4月12日有2315人次，昨天4032人次，這周也比上周成長六成多；五峰旗風景區的停車場只要到達50%，啟動流量管制，昨天跟今天不到9點就啟動流量管制，遊客都明顯增加。

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