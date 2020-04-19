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全台確診0紀錄力道不足？ 台東周日遊客沒預期多
國內疫情趨緩，激勵民眾出遊意願，但昨天又爆出三例確診，全台零確診力道沒大到可催出清明連假人潮，昨天及今天台東縣遊客人數有比平日稍多，約只有清明連假人潮的1/4至1/3。
昨天及今天周休2日，台東縣東海線的小野柳、三仙台及花東縱谷的伯朗大道等景點，遊客人潮明顯有增加，但只比平日（周一至周日）多一些。
池上鄉鄉長張堯城表示，昨天及今天池上街頭上外地遊客有比平常上班日稍多，但比起疫情發生前的周休2日少，也比不上往年的寒暑假，比今年4月初的清明節連假差更多。
觀光局東海岸國家風景區管理處表示，昨天小野柳遊客量430人，平日約300人；三仙台昨天遊客1173人，平日約6、7百人，兩地昨天的遊客數有比平常日多一些，但比不上清明節連假人潮。清明連假日均遊客數小野柳約1900人，三仙台約4000人，昨天兩地遊客數是清明節的約1/4至1/3。
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