全台確診0紀錄力道不足？ 台東周日遊客沒預期多

國內疫情趨緩，激勵民眾出遊意願，但昨天又爆出三例確診，全台零確診力道沒大到可催出清明連假人潮，昨天及今天台東縣遊客人數有比平日稍多，約只有清明連假人潮的1/4至1/3。

昨天及今天周休2日，台東縣東海線的小野柳、三仙台及花東縱谷的伯朗大道等景點，遊客人潮明顯有增加，但只比平日（周一至周日）多一些。

池上鄉鄉長張堯城表示，昨天及今天池上街頭上外地遊客有比平常上班日稍多，但比起疫情發生前的周休2日少，也比不上往年的寒暑假，比今年4月初的清明節連假差更多。