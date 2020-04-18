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「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安，市府限期改善。記者游明煌／攝影
「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安，市府限期改善。記者游明煌／攝影

被謠傳為全台十大鬼屋之一的基隆「林開郡洋樓」，有近90年歷史，昨晚外牆龜裂掉落砸到4輛機車，市府認為影響公共安全，在現場即時拉起警戒線，確保周邊用路人車安全，今晚已限令屋主限期改善。

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘色彩，外觀斑駁，靈異傳說傳了好幾十年，但其實是後代子孫繁多，產權較為複雜，都是穿鑿附會之說。

基隆市文化局指出，數次與林家聯繫，希望林家後代能進行老宅的保存及再利用，但目前該樓仍並不具文化資產身分。

文化局調查，林開郡洋樓建築應屬1930年代建築，現存的四、五○年代照片，在運河右岸仍可看見高聳的塔樓獨樹一格，成為旭川出海的歷史地標。愛一路緊鄰旭川運河東岸之縱向街道，與仁二～五路垂直相交，為明治40（1907）年「基隆市區改正」後之街區，街廓內仍保留清代的市街紋理，因為座落位置「林開郡洋樓」成為地方上顯著地標。

由於外牆剝落一事已危及公共安全，市府已在現場即時拉起警戒線、確保周邊用路人車安全，另外，有關涉及建築法第77條規定，都發處也責請建物所有權人限期改善，並依建築法第91條裁處。

基隆市文化局陳靜萍局長表示，已請市府人員跟屋主聯繫，盡速開會找出緊急安全維護的因應措施。並鼓勵林家後人申請文化部正在推動的「私有老建築保存再生計畫」，為老屋再生另尋春天的契機。

基隆 建築 文化局

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