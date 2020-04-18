花蓮壽豐鄉長補選 劉耀宗代妻出征當選
花蓮縣壽豐鄉長今天補選，前鄉長曾淑懿的丈夫劉耀宗獲得4148票，擊敗對手徐雪玉的3569票，從未參選過的他，第一次「代妻出征」就獲勝選。他表示，未來會繼續和妻子一起為壽豐鄉親服務，爭取更多的福利跟建設。
曾淑懿擔任多屆壽豐鄉農會總幹事，基層實力堅強，後來轉換跑道參選鄉長，在本屆鄉長選舉高票勝出，但被控「搓圓仔」違反選罷法判有罪，她為此辭去鄉長一職爭取清白，並在鄉長補選時，推出夫婿劉耀宗出馬，迎選資深議員徐雪玉，兩人都是國民黨籍。
當了27年公務員退休，從未參選過的劉耀宗，在妻子曾淑懿力挺下參戰，對手徐雪玉曾任3屆鄉代、4屆議員，也曾任副議，是資深民意代表，總是笑臉迎人，人緣不錯，這次參選鄉長也有不少議員同僚相挺；這場鄉長補選之爭，劉耀宗和徐雪玉被認為實力相當，是場五五波的選戰。
縣選委會表示，壽豐鄉補選選舉人為1萬5224人，今天投票率5成1，開票結果，1號劉耀宗獲4148票，2號徐雪玉3569票。
「壽豐贏了」劉耀宗發表當選感言感謝鄉親，他說，這不是他和妻子的當選，而是壽豐鄉的勝利，也是正義跟服務的力量的勝利，未來服務的工作就交給他和妻子曾淑懿，他會延續服務、延續建設，並與中央、 縣府、 縣議員、鄉民代表會密切合作，為壽豐鄉爭取最多的福利跟建設經費，逐一落實政見，他也感性向曾淑懿說「我的牽手，妳辛苦了」。
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