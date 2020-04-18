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蘭嶼火燒船 1男童輕微燒傷送醫無生命危險

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東蘭嶼舊開元港今天傳出1艘遊艇停靠加油時，不明原因疑引燃，導致船身引擎室起火燃燒。記者尤聰光／翻攝
台東蘭嶼舊開元港今天傳出1艘遊艇停靠加油時，不明原因疑引燃，導致船身引擎室起火燃燒。記者尤聰光／翻攝

台東蘭嶼舊開元港今天下午傳出1艘遊艇停靠加油時，不明原因疑引燃，導致船身引擎室起火燃燒，羅姓船主8歲小孩遭火輕微灼傷送醫，沒有生命危險。起火原因海巡進一步調查中。

這起火燒船意外，發生在下午4點，警消據報趕抵碼頭救援，海巡也出動1艘艦艇加入滅火行列，火勢在30分鐘控制熄滅，不過，船身包括船艙及船尾已被嚴重燒毀。

「從港外1公里就看到黑煙竄起。」目擊楊姓民眾說，當時看到濃煙，就知道港口有火災，騎車過去看，發現一艘船在舊港口起火燃燒，現場消防和海巡在噴水滅火。

海巡第十巡防區指揮部表示，這艘遊艇隸屬花蓮商港籍「蘭888」號遊艇，於開元舊港實施整備時，船艉舷外機突然起火燃燒，羅姓船長供稱當下也不清楚為何會燒起來，看到火勢時已來不及滅火。

而隨船的羅姓船長8歲兒子，被火勢波及雙腳及右手，約9%面積輕微燒燙傷，送至蘭嶼衛生所治療，沒有生命危險。

蘭嶼消防分隊與海巡官兵合力在舊開元港碼頭進行滅火。記者尤聰光／翻攝
蘭嶼消防分隊與海巡官兵合力在舊開元港碼頭進行滅火。記者尤聰光／翻攝
火勢在30分鐘控制熄滅，不過，船身包括船艙及船尾已被嚴重燒毀。記者尤聰光／翻攝
火勢在30分鐘控制熄滅，不過，船身包括船艙及船尾已被嚴重燒毀。記者尤聰光／翻攝

海巡 遊艇 蘭嶼

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