蘭嶼火燒船 1男童輕微燒傷送醫無生命危險
台東蘭嶼舊開元港今天下午傳出1艘遊艇停靠加油時，不明原因疑引燃，導致船身引擎室起火燃燒，羅姓船主8歲小孩遭火輕微灼傷送醫，沒有生命危險。起火原因海巡進一步調查中。
這起火燒船意外，發生在下午4點，警消據報趕抵碼頭救援，海巡也出動1艘艦艇加入滅火行列，火勢在30分鐘控制熄滅，不過，船身包括船艙及船尾已被嚴重燒毀。
「從港外1公里就看到黑煙竄起。」目擊楊姓民眾說，當時看到濃煙，就知道港口有火災，騎車過去看，發現一艘船在舊港口起火燃燒，現場消防和海巡在噴水滅火。
海巡第十巡防區指揮部表示，這艘遊艇隸屬花蓮商港籍「蘭888」號遊艇，於開元舊港實施整備時，船艉舷外機突然起火燃燒，羅姓船長供稱當下也不清楚為何會燒起來，看到火勢時已來不及滅火。
而隨船的羅姓船長8歲兒子，被火勢波及雙腳及右手，約9%面積輕微燒燙傷，送至蘭嶼衛生所治療，沒有生命危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言