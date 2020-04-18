防疫也要防小黑蚊　花蓮市公所加強噴藥防治

天氣慢慢變熱，花蓮「特慘」小黑蚊日益猖獗，花蓮市所今起針對市內的公園、幼兒園、高中以下學校等84個處所加強噴藥防治，希望能降低生長密度，減少惱人的小黑蚊孳生。

市公所今年編列近48萬元防治經費，以開口契約方式，由業者在公園、幼兒園、學校噴除蟲菊精和有機磷劑，前者針對成蟲，後者則為防治幼蟲。市長魏嘉賢今天到市立幼兒園關心噴藥工作，並聽取清潔隊長吳慶展說明。

吳慶展表示，為免影響學生上課，校園噴藥工作都安排在周休二日，公園則是平日作業，預計執行84處，目前已完成7處，這兩天還會在市立幼兒園在內的5處地點噴藥，整體噴藥工作預計在10月底完成。

魏嘉賢表示，今年要執行公園24處、幼兒園32處、國小16處、國中4處及高中8處，噴灑的都是環保署認證且依規定稀釋的合格環境衛生用藥，不會危害人畜。