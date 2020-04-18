防疫也要防小黑蚊 花蓮市公所加強噴藥防治
天氣慢慢變熱，花蓮「特慘」小黑蚊日益猖獗，花蓮市所今起針對市內的公園、幼兒園、高中以下學校等84個處所加強噴藥防治，希望能降低生長密度，減少惱人的小黑蚊孳生。
市公所今年編列近48萬元防治經費，以開口契約方式，由業者在公園、幼兒園、學校噴除蟲菊精和有機磷劑，前者針對成蟲，後者則為防治幼蟲。市長魏嘉賢今天到市立幼兒園關心噴藥工作，並聽取清潔隊長吳慶展說明。
吳慶展表示，為免影響學生上課，校園噴藥工作都安排在周休二日，公園則是平日作業，預計執行84處，目前已完成7處，這兩天還會在市立幼兒園在內的5處地點噴藥，整體噴藥工作預計在10月底完成。
魏嘉賢表示，今年要執行公園24處、幼兒園32處、國小16處、國中4處及高中8處，噴灑的都是環保署認證且依規定稀釋的合格環境衛生用藥，不會危害人畜。
吳慶展說，噴灑藥劑的前兩天，會在現場貼公告提醒，若下雨則延期，民眾若要到公園活動，請留意是否有張貼公告並錯開噴藥時間，若有市內學校需要環境消毒，可在上班時間打電話到（03）8233818預約登記。
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