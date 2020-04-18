快訊

國防部否認隱疫情 案396頭痛求診未發燒397未回報求醫

基隆魅力成焦點 吸引國內外劇組取景拍攝

中央社 / 基隆18日電

基隆市政府今天指出，基隆近年來展現城市多元風貌與魅力，正濱漁港色彩屋、中山陸橋及海洋廣場等都成為熱門打卡地點，吸引不少國內外知名影視劇組前往取景拍攝。

基隆市觀光及城市行銷處今天發布新聞稿表示，在具有都市規劃學識的基隆市長林右昌主政5年多期間，各項市政建設都注入設計及景觀再造元素，讓基隆市這幾年來漸漸在各面向展現城市的競爭力與魅力。

其中，正濱漁港色彩屋、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、舊漁會大樓、市長官邸、要塞司令部、海洋廣場、基隆嶼、地標公園等都是網友打卡熱點，也是市政府近年來影視協拍案件的熱門景點。

觀光及城市行銷處統計，民國107及108年，市府協拍件數共有170件，是民國104至106年這3年加總件數86件的近兩倍。

觀光及城市行銷處表示，無論是已播映的Netflix電視劇「極道千金」及「罪夢者」、民視8點檔「多情城市」，或已殺青的電影「默殺」、「孤味」；已拍攝的香港TVB電視劇「法證先鋒IV」、歐洲真人實境節目「Asia Express」；公共電視「天橋上的魔術師」；三立電視「天巡者」等，都不約而同地看上基隆特有景觀及人文建築，特地前往取景拍攝。

觀光及城市行銷處長曾姿雯告訴中央社記者，基隆市政府為友善協助各類影視劇或廣告拍攝，除已在兩年多前特別建置「隆來拍電影」網頁，讓劇組可以獲取相關場景最新資訊，市府也特別提供單一窗口，協助聯繫並統合有關單位配合，讓拍攝作業更順利。

基隆嶼 正濱漁港 電影

延伸閱讀

極道千金、多情城市、法證先鋒 基隆影視取景拍片暴增

不滿賭場不給賭 曾犯重大矚目案嫌犯槍擊老闆大腿遭逮

基隆神祕「旭丘指揮所」 將斥資1.1億整修

平溪往基隆免費巴士上路 民眾終不用轉車

相關新聞

極道千金、多情城市、法證先鋒 基隆影視取景拍片暴增

基隆擁有山海景無敵美景，特有的海港城市魅力，加上新舊交替獨特的懷舊味道，讓影視協拍的詢問度愈來愈高，電影、八點檔電視劇、...

影／女童5歲時的一封注音符號陳情信 改變了宜蘭的公園

宜蘭女童李雨蓁去年5歲還在念幼兒園大班時，還不會寫國字，但以注音符號加上手繪簡圖，寫了一封陳情信給縣長林姿妙，希望宜蘭縣...

好天氣出遊 花蓮新天堂樂園遊客人數增5成

台灣近日多次零確診，加上今天天氣不錯，讓不少花蓮人決定出門走走，吉安的台開新天堂樂園人數較上個假日增加5成。業者表示，進...

供電異常 花蓮4平交道號誌故障台鐵搶修中

花蓮地區火車供電系統，今天中午突然發生異常，造成北埔到吉安間的4個平交道「不來電」號誌故障，台鐵緊急派人到現場指揮，目前...

紓困駕駛人有薪資補貼 宜蘭監理站加開假日窗口受理

受新冠肺炎影響，造成運輸產業營運困難，交通部實施紓困振興方案，宜蘭監理站今明兩天與其他監理站，加開假日窗口受理申請，今天...

三棧溪施工遭痛罵破壞生態 花縣府澄清：汛期應急措施

花蓮縣秀林鄉三棧溪河床近日有怪手進入開挖，遭網友質疑「假疏濬之藉口亂挖放大財，要放很多消波塊和人工親水設施」；花蓮縣府今...

太魯閣燕子口步道將施工 21日起封閉10天

為提升遊客賞景安全，太魯閣國家公園管理處將在燕子口步道上方施作刷坡、整修臨時防落石鋼棚，燕子口步道將從21日起暫時封閉1...

台東卑南族卡大地布部落 訴求中央光電開發應暫停

台東縣「知本光電園區開發案」爭議問題，卑南族卡大地布部落族人，今天在巴拉冠文化園區召開記者會，訴求程序不合法，知本光電案...

太平山防疫 蹦蹦車每列載客量90人降為60人

太平山國家森林遊樂區是台灣熱門景點，蹦蹦車更是高人氣，但配合防疫，每列載客量從90人降為60人，全程戴口罩；而鳩之澤溫泉...

台東省道旁 200公尺內禁牧牛

台東縣近5年發生11起撞牛車禍，造成2名婦女喪生，為解決民眾放牧牛隻跑到省道肇禍問題，縣府制定放牧自治條例，昨獲台東縣議會審查通過，日後距離省道200公尺內禁止牧牛、飼主未替牛掛耳標及拒稽查都可重罰，創全台地方政府首例。

美食新天地／花蓮龍私廚義法餐廳 享五星級料理

花蓮市和平路巷弄間的龍私廚義法餐廳，青年主廚宋金龍來自台東卑南鄉利嘉部落，勇於創新的他，以義式、法式料理精神，為原民食材賦予不同風味。店內的人氣料理墨魚海鮮義大利麵，大費功夫從墨魚囊親取熬煮醬汁，是美味的關鍵，連對食物相當挑剔的已故寒舍餐飲董事長蔡辰洋都讚賞不已。

護童上下學 花蓮6校試辦「綠斑馬」

花蓮縣府選擇明禮國小等市區6所國中小學，試辦「綠斑馬計畫」，將學校周邊的行人穿越道線，畫上綠色底色，提高防滑係數與辨識度。縣府觀光處說，先試辦6所學校，若成效良好會逐年推廣。

熱門新聞

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

返鄉嘉義人注意！勿違停 中山路科技執法取締連假倍增

天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。