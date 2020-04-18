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幼童注音圖畫陳情信要搖搖杯遊具 林姿妙助圓夢

中央社 / 宜蘭縣18日電
宜蘭縣長林姿妙。聯合報系記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙。聯合報系記者羅建旺／攝影

宜蘭縣幼童李雨蓁以注音符號、簡圖方式書寫陳情信，希望縣長林姿妙幫忙能在縣內公園設置小朋友喜愛的搖搖杯遊具。林姿妙不僅助圓夢，今天還邀李雨蓁共同見證、體驗新遊具。

宜蘭縣政府今天表示，位在宜蘭市化龍一村的「有機水綠生活公園」是向中央爭取到約新台幣1100萬元經費後在去年初動工，今年4月全部完成。

縣政府指出，「有機水綠生活公園」內有步道系統、休憩座椅及長者體健設施、沙坑、溜滑梯、攀岩及攀爬設備、翹翹板、搖搖杯等遊具設施；其中，搖搖杯遊具當初是林姿妙為實現小朋友的夢想而設立。

縣政府表示，去年7月公園設施還在規劃時，林姿妙接獲一封非常特別陳情信，家住宜蘭市、當時5歲就讀幼兒園大班的孩童李雨蓁，以注音符號書寫再加上手繪簡圖的表達方式，認為搖搖杯遊具有特色也好玩，很多小朋友喜愛，希望縣長幫忙在宜蘭縣的公園內也能設置。

林姿妙看到信後決定幫李雨蓁圓夢，並在公園完工後的今天邀請李雨蓁前往見證、共同體驗。

林姿妙接受聯訪時說，當初接獲李雨蓁的陳情建議信後，她特別提醒宜蘭縣工商旅遊處，公園遊具的主要使用者就是小朋友，縣府應該傾聽孩子們的想法及意見再做決定，並將這樣的需求列入考量。

林姿妙表示，在回給李雨蓁的信中，她答應將在宜蘭市新月廣場及宜蘭酒廠對面的「有機水綠生活公園」內，設置搖搖杯遊具。

李雨蓁說，她今天特別寫感謝卡片給林姿妙，讓她當初的夢想得以實現。

林姿妙 夢想 書寫

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