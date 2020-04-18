供電異常 花蓮4平交道號誌故障台鐵搶修中

花蓮地區火車供電系統，今天中午突然發生異常，造成北埔到吉安間的4個平交道「不來電」號誌故障，台鐵緊急派人到現場指揮，目前最北的豐川平交道已經恢復供電，還有3個平交道號誌還在搶修中。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，今天中午12時50分發現供電異常，從花蓮北埔到吉安，包括豐川、建國路、中華路和宜昌4個平交道號誌故障，柵欄沒辦法放下。王姓市民今天中午路過中華路平交道，正好遇到號誌失靈，周邊交通大打結。

吳金添說，電務單位派人到各平交道守指揮，豐川平交道在下午1時40分修復，其餘3個平交道還在搶修中。

除了4個平交道供電異常，花蓮火車站供電和北埔到吉安間的沿線號誌也都故障。吳金添表示，火車站有緊急發電設備，基本照明、售票不受影響，但冷氣部分因電壓因素，還有商店部分，都暫時無法供電；沿路行車號誌無法發揮功能，改採電話聯絡的通信式，或派嚮導員指揮的嚮導通信方式暫時因應。