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三棧溪施工遭痛罵破壞生態 花縣府澄清：汛期應急措施

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉三棧溪近日有怪手整理河道，遭網友質疑，縣府趕緊出面澄清。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉三棧溪近日有怪手整理河道，遭網友質疑，縣府趕緊出面澄清。記者王燕華／攝影

花蓮縣秀林鄉三棧溪河床近日有怪手進入開挖，遭網友質疑「假疏濬之藉口亂挖放大財，要放很多消波塊和人工親水設施」；花蓮縣府今天澄清，是因汛期一到河水暴漲沖刷護岸，在地方提議下才施工作河道整理，保護護岸基礎及聯外道路安全，不會設置任何親水設施。

杜姓網友前天在臉書以「三棧溪，祢怎麼了」為文，指三棧溪正在施工，有怪手開路進入溪底，挖起泥塊、石塊，堆置在溪旁，並搭配多張工程照片；文章一出引起熱烈關注，上千人分享，許多網友質疑縣府任意施工，會破壞三棧溪生態。

縣府建設處今天澄清，三棧溪正進行的河道整理作業，是因應汛期來臨前的緊急措施，並非網路盛傳的疏濬工程，更沒有施作親水設施的計畫。不過，建設處也表示，河道整理對於影響生態無可避免，然而在兼顧河防安全及減少生態破壞下，屬於對生態衝擊影響較輕微的工程。

建設處表示，每逢雨季及颱風豪雨來襲，三棧溪水暴漲，水位一旦超過警戒線，秀林村及三棧村居民就必須緊急撤村。日前縣府基層座談會上，當地景美村長提案，今年2月下旬與議員田韻馨、當地村長前往會勘，達成共識才在汛期前施作。

建設處解釋，「疏濬」是將淤積土石清離水道以穩定流路，加速洪流宣洩並增加河道通洪斷面；這次採用的河道整理，是將河道內淤積土石挖除攤平於河道內水流衝擊處、低窪處、堤前高灘地或其他適當地點，是常見的河川整治手段，這次是河道整理，並非疏濬。

建設處長鄧子榆說，三棧橋上游右岸屬洪水攻擊面，也就是沖刷段，為保護護岸基礎，避免三棧社區唯一的聯外道路遭洪水沖毀，才作河道整理，將三棧橋上游左岸淤積段的砂石，運往右岸沖刷段回填。除了整理河道，這次工程不會再設置任何親水設施。

秀林鄉民代表連一龍也在臉書發文力挺這個工程，表示三棧溪整治是事先預防，為了村民生命財產，颱風季節要到了，整治河川是當務之急，若現在不做什麼時候要做？

花蓮縣府出示照片，表示汛期一到，三棧溪水暴漲，洪水滾滾沖刷，危及橋面、道路安全。圖／縣府提供
花蓮縣府出示照片，表示汛期一到，三棧溪水暴漲，洪水滾滾沖刷，危及橋面、道路安全。圖／縣府提供

護岸 颱風

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