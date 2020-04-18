極道千金、多情城市、法證先鋒 基隆影視取景拍片暴增

基隆擁有山海景無敵美景，特有的海港城市魅力，加上新舊交替獨特的懷舊味道，讓影視協拍的詢問度愈來愈高，電影、八點檔電視劇、廣告、MV等來拍片取景件數和5年前相較暴增4倍。如電視劇「極道千金」及「罪夢者」，民視8點檔「多情城市」，香港TVB電視劇「法證先鋒IV」，八大電視節目「台灣第一等」等，還有電影「默殺」、「孤味」等。

基隆獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，讓基隆漸漸成為擁有美景無敵的海洋城市，特有的海港城市魅力，讓影視協拍的詢問度有愈來愈高的趨勢。

市府統計，2018、2019年協拍件數有170件，是2015到2017年3年加總協拍件數86件的2倍，最熱門的拍攝場景熱點有正濱漁港、派出所、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、舊漁會大樓、市長官邸、要塞司令部、海洋廣場、基隆嶼、地標公園、86設計公寓等。其中正濱漁港色彩屋除了已是網友打卡熱點外，也是市府近2年影視協拍案件名列首位的熱門拍攝景點。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯分析，基隆特殊港市環境，交通便利，地理環境依山傍水，有迷人的海岸線及天然的地景，及歷史人文建築，都是吸引影視劇組前來拍攝的好條件，另外，影視協拍服務作業簡便，業者口耳相傳等因素，也是協拍案件成長的原因之一。

以2018到2019年至今為例，協拍類型影片統計件數，以電視劇及電影居多，其次是網路影片(短片)、音樂MV、廣告及紀錄片等，電視劇有84件、電影32件，二類型占這期間件數的61%。

近2年，無論是已播映的Netflix電視劇「極道千金」及「罪夢者」，民視8點檔「多情城市」，八大電視節目「台灣第一等」等，或已殺青的電影「默殺」、「孤味」；已拍攝的香港TVB電視劇「法證先鋒IV」、歐洲真人實境節目「Asia Express」；公共電視「天橋上的魔術師」、「蝴蝶」、「我在市場待一整天」；三立電視「天巡者」等，都看上基隆特有景觀及人文建築，特地前來基隆取景拍攝。

曾姿雯說，市府2年多前建置「隆來拍電影」協拍網頁，讓劇組可以透過網頁獲取場景及協拍資訊，與文化部影視及流行音樂產業局網頁連結，吸引更多人看見基隆，網址：http://keelung-camera.tw/zh-TW。