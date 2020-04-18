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東縣擬延伸太平溪河堤道路 東海社區居民憂安全添變數

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東市東海國宅居民憂心太平溪河堤道路，恐危及社區散步運動時的安全。記者羅紹平／攝影
台東市東海國宅居民憂心太平溪河堤道路，恐危及社區散步運動時的安全。記者羅紹平／攝影

台東縣計畫建構台東市更便利的交通網，擬將台東市太平溪河堤道路（路堤共構，東49-1縣道）延伸並串接台東市臨海路，但東海國宅社區居民憂心車流增多，停車不便且恐危及民眾晨昏散步安全，出現反對聲浪，為計畫增添變數。

台東縣政府為解決假日台東市綠色隧道塞車問題，從前縣長黃健庭任內推動東49-1縣道，利用太平溪堤防推動路堤共構計畫，自太平橋至馬蘭橋沿左岸堤防興建道路，路堤工程自106年底動工，期間配合台電高壓電塔電纜下地與電塔遷移作業，109年1月19日由前總統馬英九、黃健庭、縣長饒慶鈴等剪綵通車。

因東49-1只到馬蘭橋，縣長饒慶鈴積極推動延伸計畫，預定從馬蘭橋太平溪右岸將河堤道路向東延伸串接臨海路的新豐里橋，提供台東市大豐地區民眾進出東海岸與花東縱谷的一條便捷道路，也滿足未來20年台東市交通運能需求，初步規畫工程經費含用地取得約1.76億元。

由於東海社區居民有疑慮，台東縣政府建設處今天上午10點在東海國宅中庭舉辦工程計畫說明會，吸引許多關心的居民參與。記者截稿前，說明會還在進行中，縣府建設處初步回 應表示，居民的疑慮可用工程設計解決，但還是有與會居民存疑。

東海社區居民提出兩大疑慮，一是以往社區民眾都在社區外的防訊道路停車，擔心河堤道路開通後，社區居民將無處停車；二是社區居民過去都在防汛道路散步運動，河堤道路開通後，車流量變多，甚至砂石車可能進入社區，不僅破壞原有的寧靜，且危及社區居民安全。

台東市太平溪路堤共構道路今年1月19日由前總統馬英九等人剪綵通車。圖／本報資料照片
台東市太平溪路堤共構道路今年1月19日由前總統馬英九等人剪綵通車。圖／本報資料照片

台東 平溪 饒慶鈴

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