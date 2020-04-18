影／女童5歲時的一封注音符號陳情信 改變了宜蘭的公園

宜蘭女童李雨蓁去年5歲還在念幼兒園大班時，還不會寫國字，但以注音符號加上手繪簡圖，寫了一封陳情信給縣長林姿妙，希望宜蘭縣的公園裡能設置搖搖杯遊具設施，沒想到收到一封有注音符號的縣長回信還答應立即做，搖搖杯完成，林姿妙今天邀請李雨蓁同遊，稱讚她的建言讓很多小孩受惠，一封信改變遊具風貌，「要聽聽孩子的想法再做決定！」

化龍一村是宜蘭最早的眷村，前為清代宜蘭地區最重要的軍事基地武營遺址，日據時期，作為練兵場、守備隊，二次大戰期間則作為日軍野戰醫院「衛戍病院」，興建了16棟37戶日式房舍作為醫療人員的宿舍，戰後國民政府接收作為國軍聯勤204廠員工宿舍，因老舊閒置， 列為歷史建築，宜蘭縣政府獲得文化部補助，分階段投入7800萬元修復，預計今年完成。

化龍一村旁，縣政府斥資1100萬新設步道與公園，其中，公園經費320萬，包括步道系統、休憩座椅、長者體健設施等，還有沙坑、溜滑梯、攀岩及攀爬設備、翹翹板等遊具設施。

在去年7月公園設施規畫時，縣長林姿妙接到一封幼兒園大班5歲女童李雨蓁的陳情信，以注音符號書寫，她因曾到遊樂區玩過，認為搖搖杯遊具設施有特色也好玩，很多小朋友喜愛，希望縣長幫忙，在宜蘭縣的公園裡也能設置搖搖杯遊具設施。

林姿妙看了感動，認為「公園遊具的主要使用者就是小朋友，要聽聽孩子的想法再做決定」，回了一封也是注音符號的信，不但答應，還要立即做，指示縣政府工旅遊處在宜蘭市化龍一村公園規畫設置，縣政府採納李雨蓁的建議並實現，將搖搖杯遊具整併在園區裡。

公園設施與搖搖杯遊具都在本月設置完成，小朋友愛玩，搖搖杯果然很受歡迎，林姿妙今天邀請當時提議者李雨蓁與家人同遊，感謝她的建議，也讓其他小朋友受惠，李雨蓁了卡片感謝，林姿妙收下感謝卡，看到卡片上感謝詞除了注音符號，還有國字，笑著跟李雨蓁說： 「這一年來你也進步了喔！」