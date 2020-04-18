台東卑南族卡大地布部落 訴求中央光電開發應暫停

台東縣「知本光電園區開發案」爭議問題，卑南族卡大地布部落族人，今天在巴拉冠文化園區召開記者會，訴求程序不合法，知本光電案應暫停。部落反對方與支持方分坐兩區塊表達各自立場。

記者會包括立委高金素梅，中央能源局、營建署官員及部落族人共同參與關注。反對開發光電的族人表示，整個過程台東縣政府就是用騙的，根本沒有和部落諮商，也沒經過同意，就逕行招標，然後再給廠商自行和部落諮詢，且投票過程也有瑕疵，尤其在委託書的部分，爭議最多，這樣的開發案絕對不能接受同意。

支持開發的族人陳賢文則表示，縣府從106年5月開始，就多次來部落辦說明會，但有人就是不來參加，也不表達意見，去年6月進行投票，同意187票、反對173票，無效1票，結果很清楚。每個人都有意見，反對的人我們尊重，但同樣也尊重同意的人。

「部落從頭到尾，不反對光電開發，而是過程難接受。」卡大地布呂姓族人表示，大家一直都希望能一起參與討論，開發案若能調整位置或範圍，也可能有不同的利用方式，但縣府及業者都未能聽到部落真正聲音，至今卻堅持不能更改，看不出來哪裡有諮商的善意。