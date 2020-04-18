中橫宜蘭南山路段施工管制 20到30日每30分鐘放行5分鐘

中橫公路宜蘭支線是通往武陵農場等景點必經之路，其中，位在大同鄉的南山路段因邊坡施工，公路總局第四區養護工程處從本月20日有交通管制，提醒用路人注意。

公路總局第四區養護工程處獨立山工務段指出，邊坡施工交管的路段是台7甲線路程指標34.8公里處，即中橫公路宜蘭支線的大同鄉南山路段，交通管制時間從4月20日起至4月30日止，每日早上9點至下午5點，每30分鐘放行5分鐘，假日不施工管制。

獨立山工務段請用路人配合，沿線有各項施工及機動管制，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢，隨時注意收聽廣播訊息。