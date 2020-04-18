宜蘭與羅東社區大學徵課程延長徵件 邀約加入

宜蘭與羅東社區大學講師超過200人，校方開設更多元的課程，公開徵求課程，不論是具有專業學經歷、或是能將生活經驗轉換成課程知識，都可以申請，課程徵件並延長從4月21日至4月30日。

宜蘭社區大學設在宜蘭市復興國中、羅東社區大學設在羅東鎮東光國中，多人選讀，課程經營有成，獲得多項全國社區大學優良課程獎項殊榮，老師們的教學成果受肯定，社區大學堅持的路線，包括教育改革、社會改造、公共參與、社區營造，都獲認同。

兩個學校109年下學期徵求課程，邀約更多具有專業學經歷、或是能將生活經驗轉換成課程知識者加入教學，提供大展長才的舞台，其中，宜蘭社區大學徵求重點課程包括，文史類的近代台灣史、走讀宜蘭、經典閱讀，民藝傳承的傳統戲劇欣賞、音樂演奏、漢詩吟唱，藝術類的美術史、建築空間美學、公共藝術、居家布置、服裝設計。

另外還有友善耕作與綠色消費、農產品加工、自然農法，自然環境，如宜蘭河川生態導覽、健行登山、植物賞析、生態觀察，在高齡議題上，有樂齡養生律動、疾病保健、銀髮快樂玩手機，公民素養課程徵求法律權益報你知、網路公民媒體、生命教育、新住民文化，社團類則有文史導覽社、愛書人社團、攝影同好社、文本閱讀社、手工藝社、社區採訪社、健康飲食社、賞鳥觀察社。

羅東社區大學109年下學期徵求重點課程則包括多元文化的客家文化的奧妙、認識原住民、性別教育，環境守護的宜蘭生態導覽、綠色消費、環保DIY、友善耕作、地質學，藝術創作的美術史、馬賽克藝術、剪紙藝術、皮雕創作、手作繪本。

另外還有生活美學，如攝影美學、公共藝術、建築空間美學、居家設計布置、音樂演奏，高齡議題的關懷照護、疾病保健、樂齡養生律動，社團類則有文史導覽社、愛書人社團、攝影同好社、文本閱讀社、手工藝社。

宜蘭與羅東社區大學歡迎意者在4月21日至4月30日至學校網站http://icu.ilc.edu.tw，並點選「課務管理系統」進行申請，或洽宜蘭社大課務組秘書，電話(03)9311749分機11，及羅東社大課務組秘書，電話(03)9575919分機11。