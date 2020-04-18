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太平山防疫 蹦蹦車每列載客量90人降為60人

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區是台灣熱門景點，蹦蹦車更是高人氣，但配合防疫，每列載客量從90人降為60人，全程戴口罩。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區是台灣熱門景點，蹦蹦車更是高人氣，但配合防疫，每列載客量從90人降為60人，全程戴口罩。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山國家森林遊樂區是台灣熱門景點，蹦蹦車更是高人氣，但配合防疫，每列載客量從90人降為60人，全程戴口罩；而鳩之澤溫泉區的人數控管，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人。

林務局羅東林區管理處指出，新冠肺炎疫情延燒，許多民眾假日都選擇走出戶外，或到山上郊區走走呼吸新鮮空氣，因此出現了風景區人潮聚集的情形，轄管經營的太平山國家森林遊樂區雖位於海拔500到2000公尺之間，但防疫工作上更是不能輕忽。

羅東林區管理處宣布，配合防疫工作，太平山國家森林遊樂區除加強各據點的環境的消毒外，實施相關防疫措施，在體溫控管上，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園，入園人數達1800人即管制，各據點皆準備酒精提供遊客消毒使用，區內公廁全面提供洗手乳，鼓勵遊客多洗手。

同時，要求住宿遊客填寫聯絡資訊及國外旅遊史調查，並降低住房數量為原有住房之8成，住宿客退房後房間全面消毒，餐廳及咖啡館分流，同時段降低用餐人數至100人以下，用餐不併桌，安排梅花座拉開與鄰桌用餐遊客距離，並提供外帶服務。

熱門的太平山蹦蹦車每列載客量90人降為60人，乘客需全程配戴口罩，鳩之澤溫泉區人數控管，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人，員工每天上班前量測體溫，值勤時配戴口罩，做好自主管理工作。

羅東林區管理處表示，防疫工作也許造成許多的不方便，但為避免疫情擴散，希望遊客們能共體時艱，一起做好防疫工作。

太平山國家森林遊樂區除加強各據點的環境的消毒外，實施相關防疫措施，在體溫控管上，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區除加強各據點的環境的消毒外，實施相關防疫措施，在體溫控管上，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山 羅東

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