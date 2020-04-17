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台東民進黨主委選戰 劉櫂豪和李翠峯女兒對決

中央社 / 台東縣17日電

民主進步黨台東縣黨部主委選舉登記今天截止，現任立委劉櫂豪和現任主委李翠峯的女兒林俐登記參選，黨內評估戰況激烈。

民進黨台東縣黨部主委選舉，過去20年選情單純，不是同額選舉，就是對手實力懸殊，看到登記參選名單就可預測誰當選，而一般黨內公職人員也不會涉入主委參選。

這次主委選舉，劉櫂豪登記參選，成為歷年台東主委選舉有民進黨公職人員參選，也讓冷門的民進黨台東縣黨部主委選舉引起注意。

劉櫂豪表示，2020大選後，許多關心民進黨發展的人士，包括中生代黨公職、資深黨員、及社會各界，對於黨部在台東的發展停頓、運作不透明、參與社會活動缺乏等感到憂心，期待他能出馬扮演「桶箍」，團結一致為台東來打拚。

劉櫂豪表示，基於對民進黨的情感與使命，決定參選台東縣黨部主委，並聲明只當一屆，希望能結合各方力量，建立黨部公開透明的制度，公平運用黨部資源，杜絕黨部資源家族化、擴大鄉親參與公共事務，提供公平參與政治的舞台，同時期待更多年輕世代參與，健全黨務組織工作。

他強調，當一任主委，最重要的就是要增進民進黨員的光榮感，改革黨部，爭取台東鄉親認同，讓大家以身為黨員感到光榮，讓台東人看到更好的民進黨。

劉櫂豪的對手是27歲的女黨員林俐，她是「一邊一國行動黨」成員、台東縣議員林參天的女兒，母親則是現任主委李翠峯，凱達格蘭學校國家領導與發展策略班第24期畢業。

她參選主要政見有關心在地守護主權、團結愛台灣、繼續推動公地放領、堅守人權民主自由、促進族群情感、尊重少數民族文化。

林參天表示，對劉櫂豪參選不意外，可能是先前民進黨總統黨內初選自己支持賴清德，劉櫂豪支持蔡英文，因此劉櫂豪這時候才會出來參選主委，但對於選戰仍非常有把握。

台東 民進黨 劉櫂豪

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