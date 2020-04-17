6年每天探望植物人愛妻 卻因疫情作亂暫分離

計程車司機「朱叔叔」的妻子因腦疾成植物人，住進創世基金會台東院，6年來他幾乎每天風雨無阻到病床旁陪伴妻子，未料這波新冠肺炎疫情讓2人首次分開這麼長時間。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，創世基金會台東院在2月初就禁止所有探視行為，這也讓朱叔叔和愛妻「小雯」這6年來首次分開，無法每天見面。

小雯8年前因頭部開刀，變成植物人，6年前送到創世基金會台東院療養，朱叔叔開完計程車下班後，會立刻到安養院探視，告訴妻子當天工作見聞或說笑話，連過年都到院陪伴。

現年73歲的朱叔叔是在10幾年前認識小雯，兩人雖差24歲，認識不到1年就辦理公證結婚，朱叔叔說，婚後妻子身體狀況不好，頭部開刀卻變成植物人，「沒有穿上婚紗，成為妻子的遺憾」。為感謝妻子給他這段忘年之戀，在創世的幫忙下，兩人在民國107年8月補辦婚禮，讓妻子圓夢披上婚紗。

創世台東院長王玉鳳說，朱叔叔每天下班就到妻子的病床旁報到、陪伴聊天，雖然妻子沒反應，但朱叔叔還是說得很開心，並為妻子按摩、拍背、擦身，不論颳風下雨，這6年來從未缺席。

這段時間因疫情無法探視，朱叔叔說，他用的是傳統手機，沒有LINE也不能視訊，雖然很想看妻子，但不能違反規定，只能拜託院方照顧，他想妻子時就禱告，希望病毒趕快離開地球。