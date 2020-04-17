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民進黨基市黨部主委蘇仁和、陳志成登記 張錦煌不參選

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陳志成（左）為現任市政顧問，同時也是民進黨創黨黨員，連任多屆議員。圖／取自陳志成臉書
陳志成（左）為現任市政顧問，同時也是民進黨創黨黨員，連任多屆議員。圖／取自陳志成臉書

民進黨基隆市黨部主委改選，今天下午登記截止艱2人登記，分別為議員蘇仁和、市政顧問前議員陳志成，現任主委確定不參加連任。

民主進步黨基隆市黨部將於5月24日舉行主委、市黨代表與第19屆全國黨代表選舉，今天登記結果，主委共2人登記參選，分別為市議員蘇仁和、市政顧問陳志成，市黨代表部分應選28席，共有43人登記，全國黨代表應選1席，僅有市議員張顥瀚完成登記。

市黨部指出，2名主委登記參選人各有所長，蘇仁和政治經歷豐富，曾任基隆市議會聯席審查會主席及黨團總召；陳志成為現任市政顧問，同時也是民進黨創黨黨員，連任多屆議員。

現任主委張錦煌說，2年來協助民進黨在市長、立委、總統選舉得票屢創新高，為基隆民進黨打下良好的選票基礎，因階段性任務完成，故決定不參與選舉，張錦煌呼籲黨員珍惜得來不易的民主，投下關鍵一票，讓新任主委能夠帶領黨部繼續為基隆努力。

全國黨代表由市議員張顥瀚登記參選，張顥瀚具有法律專業，問政認真，服務口碑佳，是極具潛力的政壇新秀。市黨代表部分應選28席，目前有男性22名、女性21名參與登記，是女性候選人最多的一次。

市黨部執行長余睿柏表示，今天登記人數超乎預期，改選訂於5月24日上午8時至下午4時於基隆市黨部（基隆市信義區信二路65號2樓）舉行投票，提醒符合資格黨員把握手中每一張珍貴的選票，記得攜帶個人身分證、投票通知單、個人私章至黨部進行投票。

蘇仁和（左二）政治經歷豐富，曾任基隆市議會聯席審查會主席及黨團總召。圖／取自蘇仁和臉書
蘇仁和（左二）政治經歷豐富，曾任基隆市議會聯席審查會主席及黨團總召。圖／取自蘇仁和臉書

基隆 民進黨

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