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民進黨花蓮縣黨部主委下月改選 兩人登記

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊今登記參選，尋求連任。圖／民進黨花蓮縣黨部提供
民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊今登記參選，尋求連任。圖／民進黨花蓮縣黨部提供

民進黨縣市主委、全國黨代表及縣市黨代表下月改選，今天登記截止，花蓮縣黨部主委陳景豊尋求連任，另有吉安鄉民代表黃登科參選；全國黨代表部分4人登記競爭3席，縣市代表應選25席，共有32人登記。

綠營花蓮縣黨部主委選舉登記，兩位參選人陳景豊、黃登科，都是今天才辦理登記。陳景豊表示，今年立委選舉結果不如預期，經多次開會檢討，認為基層組織太弱是重要原因，若順利連任，會強化基層組織，並延攬年輕人才，以利黨部長期發展，接下來要面臨2022的五合一選戰，屆時會將村里長席次席入重點規畫。

吉安鄉民代表黃登科是花蓮縣綠營少數的公職人員，這次參選提出政見，表示當選主委後，會走向基層、傾聽民意，而培植年輕人也是他的重要政見。

除了主委改選，全國黨代表部分花蓮縣應選3席，有嚴獻宗、胡仁順、傅國淵及駱燕秋4人登記；縣市代表25席，有32人參選。

花蓮縣黨部表示，主委、黨代表及縣市黨代表將於下月24日改選，黨中央已指示要做好防疫措施，已擬定一系列防疫措施，包括投開票所設置採開放空間，選務工作人員全程配戴口罩及衛生手套，選舉人須量體溫戴口罩、酒精洗手消毒後才能投票，還有動線規畫等。至於投開票所設置，將於21日執委會開會討論決定後再公布。

花蓮縣吉安鄉民代表黃登科今天登記參選民進黨縣黨部主委。圖／民進黨花蓮縣黨部提供
花蓮縣吉安鄉民代表黃登科今天登記參選民進黨縣黨部主委。圖／民進黨花蓮縣黨部提供

口罩 吉安

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