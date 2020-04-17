民進黨花蓮縣黨部主委下月改選 兩人登記

民進黨縣市主委、全國黨代表及縣市黨代表下月改選，今天登記截止，花蓮縣黨部主委陳景豊尋求連任，另有吉安鄉民代表黃登科參選；全國黨代表部分4人登記競爭3席，縣市代表應選25席，共有32人登記。

綠營花蓮縣黨部主委選舉登記，兩位參選人陳景豊、黃登科，都是今天才辦理登記。陳景豊表示，今年立委選舉結果不如預期，經多次開會檢討，認為基層組織太弱是重要原因，若順利連任，會強化基層組織，並延攬年輕人才，以利黨部長期發展，接下來要面臨2022的五合一選戰，屆時會將村里長席次席入重點規畫。

吉安鄉民代表黃登科是花蓮縣綠營少數的公職人員，這次參選提出政見，表示當選主委後，會走向基層、傾聽民意，而培植年輕人也是他的重要政見。

除了主委改選，全國黨代表部分花蓮縣應選3席，有嚴獻宗、胡仁順、傅國淵及駱燕秋4人登記；縣市代表25席，有32人參選。