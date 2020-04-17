當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」在二戰時期因地理位置視野極佳及戰略交通便捷，被徵用作為北部地區重砲兵部隊之指揮單位。後來美軍轟炸後，建築物僅存現有「洋館」建築，另一「和館」消失，後期增建L型兵舍。市府將花費1億元進行修復工程，除洋館本體及附屬建築修復外，將請考古團隊進行地下遺構挖掘，希望能找回和館遺跡。

228事件後前台灣省主席陳儀，還有少帥張學良曾被短暫囚禁此處，由於長期以來旭丘指揮所是管制區，鮮少公開，因此披上神秘面紗。建物是20世紀初期具有台灣特色的裝飾主義建築代表，門廊環圈狀門柱、不對稱窗深，面對基隆港有長廊與落地窗，3個圓形的梅花形設計，建物高度分層錯落，具有特色。

大基隆歷史場景再現整合計畫「歷史建築旭丘指揮所」，今天下午文化局舉行開工前說明會，邀請真砂里、砂灣與正砂里長與里民，由工程團隊說明工程，了解這個極具歷史價值及沙灣地區發展的古蹟修復內涵及工程概要。施工期為360日曆天，工程決標金額為1億1639萬元。

文化局表示，旭丘指揮所建於日據時期1930年，位正榮街、三軍總醫院基隆分院對面，前身為紀念基隆港築港建築師松本虎太紀念館，為紀念基隆築港功勞者松本虎太而籌建，目前建物破舊且水泥龜裂、鋼筋裸露。戰後長達70多年被劃為軍事管制區，2015年基隆市政府指定為歷史建築，前台灣省主席陳儀、少帥張學良都曾在此軟禁過。

文化局指出，旭丘指揮所在二戰時期因地理位置視野極佳及戰略交通便捷，被徵用作為北部地區重砲兵部隊之指揮單位，與基隆要塞司令部、頂石閣砲台有相對戰略位置關係，為基隆港東側之重要軍事指揮所。在多年的軍事使用下，二戰時期美軍轟炸後，建築物僅存現有「洋館」建築，另「和館」部分則已消失於地面上，後期增建L型兵舍。