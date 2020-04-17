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太平山紫葉槭綻放了 夏天也可以賞楓紅
海拔2千公尺的太平山國家森林遊樂區，紫葉槭綻放，紫紅色新葉火紅，正是賞景時，而 景色有如秋天楓紅，十分迷人。
太平山遊樂區的中央階梯兩側種滿紫葉槭，景色有如一般大家所熟知的楓紅，不同的是，楓紅是在秋季，因為日照時間及氣溫變化促使楓葉轉紅，而太平山的紫葉槭新葉展開即為紫紅色。
林務局羅東林區管理處今天表示，隨著日照時間的增加，紫葉槭葉片顏色會更為火紅，有如在太平山夏天能夠欣賞到楓紅美景，相當特殊。
羅東林區管理處指出，紫葉槭從4月展葉期開始一直持續到9月的落葉期都是最佳觀賞時間，遊客可以沿著中央階梯走在紅葉隧道下，累了就到雲海咖啡館坐坐，休息片刻之後繼續上行到原始林步道，欣賞原始森林的寂靜自然之美，還可以參拜一下宜蘭縣海拔最高的廟宇「鎮安宮」(主祀國姓爺)。
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