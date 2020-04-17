影／即時上工不符合的比符合多 宜蘭籲放寬申請條件

宜蘭縣長林姿妙今天主持防疫會議時指出，縣政府日前向中央爭取「安心即時上工計畫」500個職缺，希望提供非典型勞動者(打工族)工作機會，但受限投保薪資額度，申請成功率不到一半，建請中央審議放寬申請資格。

縣政府指出，縣政府日前向勞動部爭取「安心即時上工計畫」，預期提供500名職缺，截至昨天下班為止，共計338人申請，但受限於申請者必須符合最近6個月內的勞保或就保年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元（含）以下，但很多打工族根本拿不出證明，或是近期內沒有投保記錄，因此，僅有166人通過審核，不到一半，因此，希望中央放寬資格，才能讓更多民眾可以感受到政府的用心與美意。

另外，針對受疫情衝擊的縣內合法休閒農場，林姿妙在會中也懇請中央協助相關紓困經費。

林姿妙指出，轄內36家休閒農場向農委會爭取紓困，總共爭取近3千萬的紓困經費，內容包含環境場域改善部分、員工薪資及員工防疫期間的補貼等，請農委會能盡速核定，如經中央核定後，預計共有157名員工、未來6個月每個月可領1萬5000元，不僅可減緩雇主壓力，也可讓員工無後顧之憂、安心工作。

對於疫情部分，衛生局提醒，本周新增的案例數已有減緩的趨勢，且以境外移入的個案居多，但疫情尚未結束，民眾還是要配合各項的防疫措施，保持好安全社交距離、正確洗手、並配戴口罩。

衛生局建議，若有購買口罩的需求，也可盡量透過網路使用「eMask口罩預購系統」系統購買，且於4月15日開始，系統也可以購買小童立體口罩，使用網路系統購買口罩可以節省排隊的時間、也可以減輕藥師們的負擔。