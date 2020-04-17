影／即時上工不符合的比符合多 宜蘭籲放寬申請條件
宜蘭縣長林姿妙今天主持防疫會議時指出，縣政府日前向中央爭取「安心即時上工計畫」500個職缺，希望提供非典型勞動者(打工族)工作機會，但受限投保薪資額度，申請成功率不到一半，建請中央審議放寬申請資格。
縣政府指出，縣政府日前向勞動部爭取「安心即時上工計畫」，預期提供500名職缺，截至昨天下班為止，共計338人申請，但受限於申請者必須符合最近6個月內的勞保或就保年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元（含）以下，但很多打工族根本拿不出證明，或是近期內沒有投保記錄，因此，僅有166人通過審核，不到一半，因此，希望中央放寬資格，才能讓更多民眾可以感受到政府的用心與美意。
另外，針對受疫情衝擊的縣內合法休閒農場，林姿妙在會中也懇請中央協助相關紓困經費。
林姿妙指出，轄內36家休閒農場向農委會爭取紓困，總共爭取近3千萬的紓困經費，內容包含環境場域改善部分、員工薪資及員工防疫期間的補貼等，請農委會能盡速核定，如經中央核定後，預計共有157名員工、未來6個月每個月可領1萬5000元，不僅可減緩雇主壓力，也可讓員工無後顧之憂、安心工作。
對於疫情部分，衛生局提醒，本周新增的案例數已有減緩的趨勢，且以境外移入的個案居多，但疫情尚未結束，民眾還是要配合各項的防疫措施，保持好安全社交距離、正確洗手、並配戴口罩。
衛生局建議，若有購買口罩的需求，也可盡量透過網路使用「eMask口罩預購系統」系統購買，且於4月15日開始，系統也可以購買小童立體口罩，使用網路系統購買口罩可以節省排隊的時間、也可以減輕藥師們的負擔。
衛生局提醒，自明天(18日)零時起，入境民眾過去14天(台灣時間4月4日零時起)如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者有65歲(含)以上長者、6歲(含)以下幼童、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)、無專用房間(含專用衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館，經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言