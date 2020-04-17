GINO開超跑崇右演講 怎從谷底翻身炸出驚喜創高點閱率

藝人GINO昨天到基隆崇右影藝科技大學演講，他開著超跑到校園，分享歷經演藝事業如何曾經從巔峰掉到谷底，再成為直播主、拍MV、當主持人、演偶像劇等，矮演藝事業谷底翻身，炸出驚喜，創造高點閱率。

崇右科大影視系系主任陳彥廷說，自媒體現在很發達，這學期新開「網紅實務操作」課程，請亞洲最大平台17直播總監吳權浩上課，吳權浩每次上課都找不同領域藝人來分享。陳彥廷說，GINO曾和他同演大時代，他一直視為大師兄，幕前幕後身經百戰，也是他的偶像。校長俞維昇很高興GINO來演講，希望對學生有啟發。

GINO的幽默征服聽講的演藝、表藝、影視系學生，大家爭相合影，還衝去看他的超跑，整場演講笑聲不斷，他也不吝分享自己的人生經驗，讓學生都很有收獲。

GINO曾是男團K ONE團長，拍過偶像劇，他說，演藝事業從巔峰掉到谷底，2017年開始，他給自己下了一個目標，每年要做一件沒做過的事，他演八點檔大時代，學當主持人，當超跑直播主，他鼓勵學生，什麼事都先說yes，會有意想不到的結果。

「做錯99件沒只要做對一件，你就是大家記住的那一個成功的藝人」GINO說，他意識到傳統媒體恐被自媒體取代，他認為想往網路發展就要做別人沒做過的，他拍MV，還結合最夯時事鬼怪、太陽的後裔橋段，在裡頭埋了炸彈，炸出驚喜，創造出高點閱率。

GINO表示，很多藝人開直播，他盤點自己會什麼，他因喜歡車子、改裝車子，也認識很多玩車的朋友，就開超跑直播。直播2個月，雖然辛苦，但沒想到5月分有家車商有新車上市，找他去做開箱文，獲得肯定讓他喜出望外。