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全台首例！台東通過放牧自治條例 省道旁200公尺禁牧牛

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
去年6月16日唐姓婦人騎機車在省道台11線撞牛死亡。圖／本報資料照片
去年6月16日唐姓婦人騎機車在省道台11線撞牛死亡。圖／本報資料照片

台東縣近5年發生11起撞牛車禍，造成2名婦女喪生，為解決民眾放牧牛隻跑到省道禍問題，縣府制定放牧自治條例，今獲台東縣議會臨時會審查通過，即日起距離省道200公尺內禁止放牧牛、飼主未替掛耳標及拒拒稽查都可重罰，這全台地方政府首例。

台東縣議會審核今天通過的「台東放牧飼養家畜管理自治條例」，明定省道200公尺內禁止放牧牛，違者罰新台幣1萬至6萬元；牛都須掛可辨識飼主的耳標，未掛耳標可處飼主新台幣1萬至6萬元罰款；飼主拒絕或妨害農政人員查核，可當場開罰5000元至3萬元罰款。

台東東海岸及花東縱谷鄉鎮，有部分民眾會在省道旁的草地、溪邊放牧牛隻，牛隻經常半夜跑上公路或是鐵道，近年來發生11起車撞牛車禍，甚至過去10個月內先後有兩名婦女騎機車或開車撞牛死亡，但因牛隻都未掛耳標，找不到飼主負責，被害人家屬求償無門。

台東縣政府農業處從去年即著手要求民眾為牛主掛耳標，但有不少飼主不配合，農業處找不到法源開罰，也因地方民眾在兩婦人撞牛死亡後，紛紛疾呼縣府對放牧牛隻應嚴加管，民氣可用，縣府農業處日前擬定自治條例，賦予農政人員對不配合政策的飼主開罰的法源依據，今獲議會審查通過。

今年3月15日凌晨成功鎮陳姓婦人開車，在省道台11線撞牛死亡。圖／本報資料照片
今年3月15日凌晨成功鎮陳姓婦人開車，在省道台11線撞牛死亡。圖／本報資料照片
台東縣通過放牧自治條例，即起省道旁200公尺內禁牧牛。記者羅紹平／攝影
台東縣通過放牧自治條例，即起省道旁200公尺內禁牧牛。記者羅紹平／攝影

台東 車禍 鐵道

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