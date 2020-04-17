全台首例！台東通過放牧自治條例 省道旁200公尺禁牧牛

台東縣近5年發生11起撞牛車禍，造成2名婦女喪生，為解決民眾放牧牛隻跑到省道禍問題，縣府制定放牧自治條例，今獲台東縣議會臨時會審查通過，即日起距離省道200公尺內禁止放牧牛、飼主未替掛耳標及拒拒稽查都可重罰，這全台地方政府首例。

台東縣議會審核今天通過的「台東放牧飼養家畜管理自治條例」，明定省道200公尺內禁止放牧牛，違者罰新台幣1萬至6萬元；牛都須掛可辨識飼主的耳標，未掛耳標可處飼主新台幣1萬至6萬元罰款；飼主拒絕或妨害農政人員查核，可當場開罰5000元至3萬元罰款。

台東東海岸及花東縱谷鄉鎮，有部分民眾會在省道旁的草地、溪邊放牧牛隻，牛隻經常半夜跑上公路或是鐵道，近年來發生11起車撞牛車禍，甚至過去10個月內先後有兩名婦女騎機車或開車撞牛死亡，但因牛隻都未掛耳標，找不到飼主負責，被害人家屬求償無門。