基隆新地標中正公園豎梯中元祭後成形 以後電梯直通

基隆市網球教練陳明財擔任東信國小老師時，親手調教一對兒女陳迪和陳宜，兩人都是知名網球國手，陳迪拿過亞運金牌，陳宜是現任市議員。陳明財退休14年來，每天仍投身網球教學，培育很多小選手，希望有更多的網球國手為國爭光，在社區免費教網球，帶動地方網球運動風潮。

2020-04-17 14:25