基隆新地標中正公園豎梯中元祭後成形 以後電梯直通
打造基隆新地標、新亮點，「山海城串聯再造計畫工程」，目前工程實際進度進度10%，超前2%，預計今年中元祭後，將可看見豎梯結構樣貌，未來將有電梯直通上中正公園，可望可為基隆新亮點。
市長林右昌今天由都市發展處長徐燕興陪同，視察舊警二分局工區施工近況，表示預計今年中元祭後，將可看見豎梯結構樣貌。都發處簡報，工程分舊警二分局立體豎道、主普壇後方廣場整修與展示休憩空間、信二路防空洞和扇形廣場等三個工區；截至4月16日止，工程預定進度8.20%，實際進度10.23%，超前2.03%。
林右昌表示，工程目前進度順利，微幅超前兩個百分點。整個基礎結構鋼柱已完成，現進行上方壓樑鋼筋綁紮，預計下週二將完成上方壓樑混凝土澆灌之後，後續將開挖下方土方施作基礎面。
由於最近天候較佳，工程進度應可再向前推進，林市長說，預計今年中元祭之後，要開始進行豎梯鋼塔結構組立，屆時會邁入重要、令人興奮的施工階段，將清楚看見新地標豎梯的結構樣貌。
「山海城串聯再造計畫」將於義二路及信四路交叉口，興建立體豎道與高架人行棧橋連結主普壇廣場，並於信二路防空洞內，興建無障礙電梯連結上方扇型廣場。
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