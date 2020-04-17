誰是宜蘭前10大好店？首屆好食好物好所在徵選延長收件

宜蘭縣政府首辦「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」，徵選宜蘭前10大的飯店組、餐廳(館)組、小吃飲品組、農漁特產品及宜蘭特色商品，百家爭鳴競逐，縣政府考量業者忙於防疫，將徵件的期限延長到下個月（5月）1日。

宜蘭縣政府指出，這項徵件是為展現各鄉鎮市在地產業特色，鼓勵在地業者將宜蘭最具特色的美食與特產，與全國民眾分享，帶動宜蘭觀光產業經濟效益，分為飯店組、餐廳(館)組、小吃飲品組、農漁特產品及宜蘭特色商品，只要商品夠有特色，且公司、工廠、農場及攤商營業所在地設籍在宜蘭並取得相關合法證明都能參加。

縣政府表示，獲勝店家除了獲頒十大好食、十大好物優勝獎牌，也可成為宜蘭縣政府致贈貴賓專屬伴手禮或列入未來媒體參訪團、踩線團行程安排，並可獲邀參加縣府辦理的行銷展售活動，增加品牌曝光機會。

縣政府發現，徵件活動報名踴躍，活動開跑兩周就有近百家業者上網登錄註冊，並接連來電詢問活動細節，宜蘭縣政府為體恤業者這段期間忙於防疫工作，即日起將活動報名期限延長至5月1日，讓業者有更充足時間準備參賽資料。

同時，目前除業者線上報名外，也規畫4月20日至5月1日開放讓民眾參與推薦，激推富有宜蘭味的好食好物，供旅客前往宜蘭的最佳行程參考外，凡成功推薦更有機會抽中宜蘭觀光工廠DIY招待券及泡湯券。

縣政府提醒，相關活動相關資訊可上「宜蘭勁好Top 10 好食‧好物‧好所在」活動專頁（http://www.yilantop10.com）或洽活動小組-興展創意數位有限公司（02）23928599分機23或26（周一至周五上午10點至下午5點來電聯繫）。