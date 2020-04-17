影／行政院顧問吳和信 登記參選民進黨宜蘭黨部主委

行政院政院顧問吳和信今天在支持者陪同下，登記參選下屆民進黨宜蘭縣黨部主委。

吳和信表示，參選初衷是以「團結全黨，重返榮耀」為目標，為同志們再次尋回屬於宜蘭人的榮耀與驕傲，當選主委，任期內「不競選公職、拋開派系包袱、專職主委、全力輔選」也會秉持「抬轎不坐轎」原則，專職主委，盡力扮演「抬轎者」角色，團結民進黨，協助宜蘭縣民進黨公職，讓宜蘭「重返榮耀」，重現民主聖地光榮。

吳和信是在鄉鎮市主席李錫欽、黃強呈、歐進義、曾茂照、陳鏗芳與全國黨代表李水成、陳那、張明輝、蕭炳煌、黃麗娟等地方人士陪同下，到民進黨宜蘭縣黨部完成登記作業，支持者期盼他能順利當選，為宜蘭民進黨奉獻。

縣黨部前主委林進財指出，吳和信是在黨內大小選舉無私奉獻的人，不分派系，只要是透過黨的提名人他一定全力輔選，目前的宜蘭需要有一位遠見的「抬轎者」，此次黨部主委改選，實與未來的五合一大選息息相關，甚至與未來宜蘭民進黨整體佈局有關。

林進財表示，吳和信的參選就是要打破派系壟斷的基礎，宜蘭不應該是幾個人就決定宜蘭民進黨的未來，民主政治不應該由一小撮人就做未來的分配，透過黨內民主機制，公平的給所有有意黨內公職的同志機會，由多數人的參與，協調及共識才是正道。

吳和信外，宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇日前也由宜蘭市長江聰淵及縣議員等多人陪同，辦妥參選黨部主委登記，提出五大目標，呼籲2022團結找回宜蘭人的光榮感，民進黨提名縣長當選、議會過半，再現宜蘭精神。