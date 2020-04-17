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宜蘭共乘停車場再新增一場 羅東場今年7月完工

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（左2）今天聽取簡報，感謝施工團隊辛勞，也提醒共乘時應落實戴口罩、避免交談等防疫措施。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左2）今天聽取簡報，感謝施工團隊辛勞，也提醒共乘時應落實戴口罩、避免交談等防疫措施。圖／宜蘭縣政府提供

通勤族受惠了。宜蘭縣政府利用國五高架橋下建停車場，供通勤族停車共乘，取名共乘停車場，因應需要，陸續增設，其中，羅東場在今天動工，預計今年7月就可完工。

雪山隧道開通以來，國道五號成為往返宜蘭台北間交通主幹，不少縣民於台北通勤上班，為鼓勵共乘，節能減碳，宜蘭縣政府在國道高架橋設停車場，為協助解決共乘時的停車問題，98年起陸續闢建頭城、礁溪、壯圍、宜蘭、五結及冬山共6處共乘停車場，共提供336席小型車停車位及438席機車停車位。

礁溪共乘停車場去年完工，今年啟用後，縣政府再加碼，增設羅東共乘停車場，今天動工，總經費400萬元，預計今年7月完工，將可提供小型車76席、機車48席停車位。

縣政府交通處指出，除新設羅東共乘停車場，今年內更預計完成新擴建五結機車共乘停車場計畫，提供105席機車停車位，讓民眾有更充足的停車空間，共乘據點更加綿密，共乘措施因上高速公路車子減量，可有效紓解國道五號車流，同時便利部分想要透過共乘來節省荷包支出的通勤族。

縣長林姿妙今天聽取簡報，感謝施工團隊辛勞，也提醒共乘時應落實戴口罩、避免交談等防疫措施。

縣府交通處表示，共乘者在疫情期間仍請務必配合落實相關防疫措施，掌握共乘對象資料、上車前作好自主健康管理，勤洗手、量體溫，如有發燒及呼吸道症狀者應避免共乘，並建議共乘者在車內密閉空間，最好配戴口罩，維護自身與他人的健康。

宜蘭縣政府利用國五高架橋下建停車場，供通勤族停車共乘，取名共乘停車場，因應需要，陸續增設，其中，羅東場在今天動工，預計今年7月就可完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府利用國五高架橋下建停車場，供通勤族停車共乘，取名共乘停車場，因應需要，陸續增設，其中，羅東場在今天動工，預計今年7月就可完工。圖／宜蘭縣政府提供

停車場 羅東 國道

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