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蘇澳防疫關冷泉大眾池 冷泉嘉年華與潑水節首次停辦

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，再延長關閉，個人湯屋維持開放，但強化防疫措施。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，再延長關閉，個人湯屋維持開放，但強化防疫措施。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；同時，鎮公所指出，因應新冠肺炎中央防疫措施，經審慎評估後決定，蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，自5月1日起再延長關閉，直至疫情趨緩再另行公告重新開放時間；個人湯屋維持開放，但強化防疫。

鎮公所表示，為避免人潮聚集造成防疫漏洞，歷年受到各地民眾喜愛的「冷泉嘉年華」及「潑水節」，在鎮公所及地方各界民意多方建議評估下，宣布暫停辦理，並活動暫停及冷泉公園關園期間，整備蘇澳鎮各項軟硬體觀光設施，如檢修冷泉相關設施、交通接駁、風景區整頓等事宜，為疫情解除後的觀光人潮做好更完善的準備。

蘇澳鎮長李明哲表示，冷泉為蘇澳的天然瑰寶及觀光能量火車頭，其中冷泉公園大眾池在去年7月完工啟用後，每天皆吸引千人造訪，周末甚至超過3千人進場泡冷泉消暑，但今年因新冠肺炎疫情發展及配合中央防疫，公所決定延長暫停開放時間，並同時在民意及各界建議下停辦冷泉嘉年華、潑水節活動。

李明哲指出，相關措施勢必影響蘇澳觀光發展，但在防疫優先及民眾健康安全為第一的考量下，希望獲得社會大眾體諒、配合以度過疫情難關。

大眾池下月1日將關閉，但冷泉個人湯屋則維持現況，對外開放，不過，鎮公所表示，依衛福部「社交距離注意事項」指引下加強防疫措施，例如：消費者實名制、櫃台增設壓克力隔板、進場強制量體溫、雙手消毒及配戴口罩、落實分流及總量管制（80人以上即暫停進入）、拉大排隊距離，並於每日進行湯屋消毒作業，在疫情尚未趨緩前確實執行相關積極作為，提供遊客安心且衛生的泡湯環境。

鎮公所建議，除冷泉外，蘇澳尚有許多山海美景等待外地遊客發掘體驗，如可眺望無尾港海岸及南方澳的七星嶺登山步道、浪漫的內埤情人灣、深富宗教及歷史文化的南方澳漁港及親子民眾最喜愛的觀光工廠，也歡迎各地民眾造訪蘇澳。

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，再延長關閉，個人湯屋維持開放，但強化防疫措施。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，再延長關閉，個人湯屋維持開放，但強化防疫措施。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
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宜蘭縣蘇澳鎮公所今天宣布，防疫優先，冷泉嘉年華、潑水節將首次停辦；蘇澳冷泉公園大眾池及周邊泡腳設施，原本冬天休園，預定5月1日要開放，但因防疫，再延長關閉，個人湯屋維持開放，但強化防疫措施。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供

冷泉 蘇澳 疫情

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