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楊牧追思紀念特展 家屬透露將長眠海岸山脈

中央社 / 花蓮縣17日電

詩人楊牧上月辭世，花蓮縣文化局今天舉辦追思紀念特展。楊牧弟弟楊維邦也透露安葬地點將在海岸山脈的起點，能看到花蓮港燈塔、東華大學及奇萊山的位置，集合楊牧喜歡的地點。

花蓮文化局近日在文化局圖書館開辦「帶你回花蓮－楊牧追思紀念特展」，今天邀請作家陳克華、韓麗蓮朗讀楊牧經典詩作，也邀請學生以詩、音樂及舞蹈緬懷楊牧。

楊維邦代表家屬到場，他致詞表示，已經找到楊牧的安葬地點，是在海岸山脈的起點，臨海的位置，視野往北看有花蓮高中及花蓮港燈塔，往南是東華大學，往西就是奇萊山，就是他一生最夢寐的地方。

楊牧1940年生於花蓮，本名王靖獻，早年筆名葉珊，32歲改筆名為楊牧，曾任東華大學人文社會科學學院創院長、華文文學系榮譽教授；楊牧先後創作超過50種，包括散文、詩、翻譯及文學評論，是全方位詩人，被譽為台灣最接近諾貝爾文學獎的作家。

國立東華大學校長趙涵㨗致詞表示，學校對楊牧老師的重視不會只有一場追思會或新詩發表會，考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情及楊牧老師遺孀的建議，會在6月以後舉辦，目前正準備設計楊牧的塑像，明年中會豎立在楊牧曾任教的人社院一館外。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，追思紀念特展設有楊牧生平介紹、經典著作，現場也設有追思小卡，讓民眾抒發對楊牧追思情懷。

文化局 東華大學 詩人

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