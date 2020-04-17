快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影

基隆市陳姓男子因1萬8千元罰單未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查封他名下房子拍賣，引發關注，宜蘭分署行政執行官柯玉倫對外說明。陳男今天受訪時評政府官員不知民間疾苦，也沒貼封條，還說要留家電讓他們生活令人匪夷所思。 「難道房子就不是民眾必須品嗎？房子都沒了，家電還有作用嗎？」

陳男說，經過這麼久的時間，他們家從來都沒有見過被貼封條，因為有貼每天家人進進出出一定會看到，左右鄰居也會告知，但根本都沒有人見過封條，他們閱卷3、4次，整本都就是沒有封條的照片證明，有詢問執行署也說不個所以然，後來才改說在記錄上有寫就算已經成立，卷宗內都沒有貼封條的照片。

陳男並表示，執行署當初進屋勘查時，裡面家電都不只1萬8了，有電視、冷氣、電腦等，當初可以先查封家電等動產，為何一定要先查封不動產，他們的回答是說家電是民生必須品要留給他們生活，先不查封，這點他無法接受，「難道房子就不是民眾必須品嗎？房子都沒了，家電還有作用嗎？」，這一點真的是令人匪夷所思。

「當官的只知道依法執行，依法執行，執行官冷冰冰的，完全沒有體恤老姓，站在老百姓這一方想」陳男表示，他認為執行署行政有疏失，沒有貼封條硬說有。他和媽媽今天特別在門口處貼紅春聯，就是希望不能會有來「補貼」，然然拍照說是以前有貼作假。

陳男並表示，因為媒體報了，現在執行署一直催他們去領餘款，叫他們提供帳戶辦理餘款領收，他今天收到催促的信件，真的無法接受，他希望能暫緩執行4月底要搬遷點交，真的無處可去，目前監察院也介入調查，他希望監察院能為他們平反，還他們公道。

他說，執行署叫他去向拍定者買房子，這並不可行，他希望能夠平反房子被拍賣這件事，讓房子能重新回到自己的名字。

「因為欠1萬8千元交通罰單，房子被拍賣，這誰能接受？」陳男說，他有提供4萬多元的帳戶提供扣款，但沒想到罰單一共有5萬多元，已扣了4萬多元，不夠扣才會欠1萬8千元，他很有誠意要繳，並非不理會，否則怎會提供帳戶供扣款，只是因為都在外打零工賺錢，媽媽又不太識字，但執行署要有比例原則，任誰都無法接受，執行程序有問題。

陳男的媽媽表示，昨天去宜蘭但執行署都不見他們，這是重視老百姓的政府嗎，她才會下跪，她的房子是祖厝，不能毀掉，目前已經被迫先把祖先的牌位移到別處。她回想，聽到房子被拍賣了，嚇了一大跳，根本無法接受，政府不讓她喘一口氣，就因為她不懂法律，不懂查封是什麼意思，「政府不能讓我們死得不明不白」， 不要逼她們走絕路。

欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影
欠1萬8罰單房子被拍賣，陳男今天說，任何一個角落沒見過任何封條。記者游明煌／攝影

罰單

延伸閱讀

影／1萬8罰款未繳房子被法拍 婦人跪求無法挽回

欠1萬8千罰鍰房子遭法拍 檢察官批「無能比貪污可怕」

檢疫趴趴走挨罰7萬遲不繳 房子被貼封條才怨「不好看」

違反檢疫躲網咖！陳男罰百萬未繳 執行署查封不動產

相關新聞

另類防疫樂趣？網友笑說：集滿可兌換贈品嗎

新冠肺炎疫情持續，公部門加強防疫措施，台東縣政府管制出入監測，量完體溫也附上彩色貼紙辨識，不過，有洽公民眾及員工用不同方...

影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

基隆市陳姓男子因1萬8千元罰單未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查封他名下房子拍賣，引發關注，宜蘭分署行政執行官柯玉倫對外說...

影／帶你回花蓮 名詩人楊牧將長眠海岸山脈起點

名詩人楊牧上月辭世，花蓮文化局舉辦紀念特展，今邀各方追思。家屬透露，已找到楊牧長眠的處所，就在東海岸起點、花蓮大橋上方，...

影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠

日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店最近領養約6個月大，黑白...

科技執法設備驗收 觀音至谷風隧道22日雙向道路封閉

蘇花改的區間測速等科技執法將上路，因應隧道自動化科技執法設備辦理驗收，宜蘭縣政府警察局今天表示，4月22日台9線蘇花改路...

台東縣府及市公所菜場宣導防疫 民眾攤商口罩早戴上

新冠肺炎疫情延燒，台東縣政府及台東市公所不敢大意，今天攜手前往台東市人潮最多的中央菜市場進行防疫宣導，提醒攤商及消費者入...

宜蘭果菜市場人多 要戴口罩額溫超過37.5度禁入

宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口...

台東免費無線上網TT-Free走入歷史？ 縣府：系統升級

近來民眾發現台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統正進行拆除作業，引來質疑服務6年的TT-Free走入歷史。不過...

影／他一手調教網球國手兄妹檔兒女 一家都是運動選手

基隆市網球教練陳明財，在他擔任東信國小老師時親手調教一對兒女陳迪和陳宜，兩人都曾是知名的網球國手，陳迪還拿過亞運金牌，陳...

疫情趨緩 花蓮議會27日恢復開議

花蓮縣議會上月底以新冠肺炎疫情嚴峻為由延會，成為全國首例，引起非議；近日議會討論後，認為疫情趨緩，清明連假後也未爆發疫情，決定恢復開議，將於4月27日召開臨時會。

延管完工 三星、冬山6村有自來水了

宜蘭縣三星鄉、冬山鄉有6個村落，因沒有自來水，村民只能靠地下水維生，除了不方便，飲用水質也堪慮。鄉公所與自來水公司第八區管理處爭取下，獲得水利署補助，把自來水延管上萬公尺到偏遠村落，村民終於有自來水可飲用了。

疫情紓困 台東縣府補助救急

新冠肺炎衝擊各產業，造成不少人失業，生計無著，台東縣政府推出多項紓困方案，若符合「失業暨生活困難補助」者，每人每月可請領1萬5120元，最多2個月。防疫特境家庭緊急紓困補助，每戶每月補助1萬2388元，最多3個月，協助縣民挺過困境。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。