影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

基隆市陳姓男子因1萬8千元罰單未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查封他名下房子拍賣，引發關注，宜蘭分署行政執行官柯玉倫對外說明。陳男今天受訪時評政府官員不知民間疾苦，也沒貼封條，還說要留家電讓他們生活令人匪夷所思。 「難道房子就不是民眾必須品嗎？房子都沒了，家電還有作用嗎？」

陳男說，經過這麼久的時間，他們家從來都沒有見過被貼封條，因為有貼每天家人進進出出一定會看到，左右鄰居也會告知，但根本都沒有人見過封條，他們閱卷3、4次，整本都就是沒有封條的照片證明，有詢問執行署也說不個所以然，後來才改說在記錄上有寫就算已經成立，卷宗內都沒有貼封條的照片。

陳男並表示，執行署當初進屋勘查時，裡面家電都不只1萬8了，有電視、冷氣、電腦等，當初可以先查封家電等動產，為何一定要先查封不動產，他們的回答是說家電是民生必須品要留給他們生活，先不查封，這點他無法接受，「難道房子就不是民眾必須品嗎？房子都沒了，家電還有作用嗎？」，這一點真的是令人匪夷所思。

「當官的只知道依法執行，依法執行，執行官冷冰冰的，完全沒有體恤老姓，站在老百姓這一方想」陳男表示，他認為執行署行政有疏失，沒有貼封條硬說有。他和媽媽今天特別在門口處貼紅春聯，就是希望不能會有來「補貼」，然然拍照說是以前有貼作假。

陳男並表示，因為媒體報了，現在執行署一直催他們去領餘款，叫他們提供帳戶辦理餘款領收，他今天收到催促的信件，真的無法接受，他希望能暫緩執行4月底要搬遷點交，真的無處可去，目前監察院也介入調查，他希望監察院能為他們平反，還他們公道。

他說，執行署叫他去向拍定者買房子，這並不可行，他希望能夠平反房子被拍賣這件事，讓房子能重新回到自己的名字。

「因為欠1萬8千元交通罰單，房子被拍賣，這誰能接受？」陳男說，他有提供4萬多元的帳戶提供扣款，但沒想到罰單一共有5萬多元，已扣了4萬多元，不夠扣才會欠1萬8千元，他很有誠意要繳，並非不理會，否則怎會提供帳戶供扣款，只是因為都在外打零工賺錢，媽媽又不太識字，但執行署要有比例原則，任誰都無法接受，執行程序有問題。