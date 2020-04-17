影／帶你回花蓮 名詩人楊牧將長眠海岸山脈起點

名詩人楊牧上月辭世，花蓮文化局舉辦紀念特展，今邀各方追思。家屬透露，已找到楊牧長眠的處所，就在東海岸山脈起點、花蓮大橋上方，可一眼看見楊牧就讀的花蓮中學，以及他散文中曾描寫的白燈塔。

「帶你回花蓮—楊牧追思紀念特展」在花蓮文化局舉行，今天包括楊牧弟弟楊維邦、東華大學校長趙涵㨗、東華大學華文文學系主任、楊牧基金會執行長許又方教授以及花蓮縣長徐榛蔚等人，都出席開幕追思活動，現場邀請作家陳克華等人朗讀楊牧詩作，以詩文、音樂和舞蹈緬懷這位被譽為「台灣最靠近諾貝爾文學獎」的詩人。

與楊牧相識20多年的許又方回憶，楊牧的作品超過60種，包括散文、詩、翻譯及文學評論，是一位全方位的學者詩人，創作至少經歷4到5個階段的轉變，每個階段都有獨特的文學魅力，楊牧老師的作品不斷的在改變、進步，且超越自己，所以楊牧能在國際上得到這麼大的成就、受人尊重。

許又方也說，長年接近楊牧老師，讓他體悟到楊牧老師有4個特色：天份高、認真勤學、做事態度一絲不苟，而且非常溫柔關心別人，楊牧把這些特色灌注在他的學術研究、文學創作裡面，相輔相成相得益彰。

楊維邦說，楊牧生前一直說要回花蓮，特展的名稱就是楊牧的心願；他透露，家屬已為楊牧選好墓地，將長眠東海岸的起點、花蓮大橋上方。楊維邦說，從那裡向北望，可以看到楊牧創作中，就讀花蓮中學時常看到的白燈塔，向南就楊牧曾任教的東華大學，西望奇萊山，可以說是楊牧一生最夢寐的地方。