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影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東縣即時報導
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角「小熊維尼」雕飾的頭上，是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角「小熊維尼」雕飾的頭上，是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影

日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店最近領養約6個月大，黑白混色流浪貓「黑米」當「店長」，每天負責招覽客人及陪住房小朋友玩耍等，黑米人氣超旺，讓飯店大廳時時迴盪小朋友笑聲，回流房客中有三成是為了看牠。

禾風執行長林杰昇說，黑米的母親是隻流浪貓，在東河鄉都蘭村某民宿旁的草叢裡，生下黑米等6個兄弟姊妹，民宿老闆娘不忍6隻小隻餐風露宿，去年12月20日將6隻小貓帶到台東市新鐵花村讓民眾領養，飯店女員工見黑米模樣可愛，就帶回飯店照顧。

林杰昇說，員工們將小貓當「店貓」並以飯店名稱的「禾」及小貓花色取名為「黑米」，剛開始時，飯店老闆辜元泰有疑慮，擔心有些房客對貓過敏或不喜歡貓，飯店養貓恐有負評。

「經飯店員工力爭，且表明一定會好好的教育訓練黑米不能進餐廳、不能進廚房、不上客房區，黑米很乖也很聽話，到飯店後從未踰矩」林杰昇說：「房客人都很喜歡黑米，尤其小朋友及年長房客，老闆不再反對，還幫牠買貓屋、遊戲的貓架及貓糧」。

他指出，黑米今年1月10日正式當飯店榮譽店長，每天工作8小時，上午8點至下午5點，中午午休1小時；黑米月薪是每月1包皇冠牌貓糧（約800元），未來會隨牠成長，食量增加而調薪，牠的工作內容是坐在櫃檯招攬客人、陪客人拍照、在大廳嬉戲表演給房客欣賞或陪房客的小朋友玩耍。

林杰昇說，黑米人氣很旺，目前飯店回流客中，十位有三位是想利用周休二日帶全家出遊，小朋友吵著要看黑米，就來台東且住禾風。

禾風新棧飯店貓「店長」黑米模樣可愛，人氣旺，飯店回流客有3成是為了看牠。記者羅紹平／攝影
禾風新棧飯店貓「店長」黑米模樣可愛，人氣旺，飯店回流客有3成是為了看牠。記者羅紹平／攝影
禾風新棧飯店貓「店長」黑米模樣可愛，人氣旺，牠的工作就是陪房客子女玩、拍照。記者羅紹平／攝影
禾風新棧飯店貓「店長」黑米模樣可愛，人氣旺，牠的工作就是陪房客子女玩、拍照。記者羅紹平／攝影
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角「小熊維尼」雕飾的頭上，是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角「小熊維尼」雕飾的頭上，是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角的貓架是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影
黑米酷愛登高凝視，飯店大廳一角的貓架是牠最愛的置高點之一。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓，圖中牠站在「招財貓」公仔旁理毛的動作好像在招攬客人快進門。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓，圖中牠站在「招財貓」公仔旁理毛的動作好像在招攬客人快進門。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班，這張圖看似在監督員工有無認真上班。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班，這張圖看似在監督員工有無認真上班。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓。記者羅紹平／攝影
黑米常跳上接待櫃檯，陪禾風新棧飯店員工上班兼迎賓。記者羅紹平／攝影

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