聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠
日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店最近領養約6個月大，黑白混色流浪貓「黑米」當「店長」，每天負責招覽客人及陪住房小朋友玩耍等，黑米人氣超旺，讓飯店大廳時時迴盪小朋友笑聲，回流房客中有三成是為了看牠。
禾風執行長林杰昇說，黑米的母親是隻流浪貓，在東河鄉都蘭村某民宿旁的草叢裡，生下黑米等6個兄弟姊妹，民宿老闆娘不忍6隻小隻餐風露宿，去年12月20日將6隻小貓帶到台東市新鐵花村讓民眾領養，飯店女員工見黑米模樣可愛，就帶回飯店照顧。
林杰昇說，員工們將小貓當「店貓」並以飯店名稱的「禾」及小貓花色取名為「黑米」，剛開始時，飯店老闆辜元泰有疑慮，擔心有些房客對貓過敏或不喜歡貓，飯店養貓恐有負評。
「經飯店員工力爭，且表明一定會好好的教育訓練黑米不能進餐廳、不能進廚房、不上客房區，黑米很乖也很聽話，到飯店後從未踰矩」林杰昇說：「房客人都很喜歡黑米，尤其小朋友及年長房客，老闆不再反對，還幫牠買貓屋、遊戲的貓架及貓糧」。
他指出，黑米今年1月10日正式當飯店榮譽店長，每天工作8小時，上午8點至下午5點，中午午休1小時；黑米月薪是每月1包皇冠牌貓糧（約800元），未來會隨牠成長，食量增加而調薪，牠的工作內容是坐在櫃檯招攬客人、陪客人拍照、在大廳嬉戲表演給房客欣賞或陪房客的小朋友玩耍。
林杰昇說，黑米人氣很旺，目前飯店回流客中，十位有三位是想利用周休二日帶全家出遊，小朋友吵著要看黑米，就來台東且住禾風。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言