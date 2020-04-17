影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠

日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店最近領養約6個月大，黑白混色流浪貓「黑米」當「店長」，每天負責招覽客人及陪住房小朋友玩耍等，黑米人氣超旺，讓飯店大廳時時迴盪小朋友笑聲，回流房客中有三成是為了看牠。

禾風執行長林杰昇說，黑米的母親是隻流浪貓，在東河鄉都蘭村某民宿旁的草叢裡，生下黑米等6個兄弟姊妹，民宿老闆娘不忍6隻小隻餐風露宿，去年12月20日將6隻小貓帶到台東市新鐵花村讓民眾領養，飯店女員工見黑米模樣可愛，就帶回飯店照顧。

林杰昇說，員工們將小貓當「店貓」並以飯店名稱的「禾」及小貓花色取名為「黑米」，剛開始時，飯店老闆辜元泰有疑慮，擔心有些房客對貓過敏或不喜歡貓，飯店養貓恐有負評。

「經飯店員工力爭，且表明一定會好好的教育訓練黑米不能進餐廳、不能進廚房、不上客房區，黑米很乖也很聽話，到飯店後從未踰矩」林杰昇說：「房客人都很喜歡黑米，尤其小朋友及年長房客，老闆不再反對，還幫牠買貓屋、遊戲的貓架及貓糧」。

他指出，黑米今年1月10日正式當飯店榮譽店長，每天工作8小時，上午8點至下午5點，中午午休1小時；黑米月薪是每月1包皇冠牌貓糧（約800元），未來會隨牠成長，食量增加而調薪，牠的工作內容是坐在櫃檯招攬客人、陪客人拍照、在大廳嬉戲表演給房客欣賞或陪房客的小朋友玩耍。