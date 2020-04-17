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影／把國會遷到宜蘭！民進黨宜蘭縣議會黨團力爭

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣議會黨團及宜蘭市長江聰淵今天召開記者會，建請中央以均衡東西國土發展及國防上易守難攻等面向考量，將新國會遷建至宜蘭。圖／陳俊宇提供
民進黨宜蘭縣議會黨團及宜蘭市長江聰淵今天召開記者會，建請中央以均衡東西國土發展及國防上易守難攻等面向考量，將新國會遷建至宜蘭。圖／陳俊宇提供

民進黨宜蘭縣議會黨團今天強力要求，新國會應遷建至宜蘭，並強調，我國最高民意機構立法院，現址土地使用分區為學校用地，每年需支付五千多萬租金給北市府，所有建築不僅老舊，也沒有整體永續的規劃，已無法因應實際運作需要，國會遷建案外界一直多所討論，但迄今仍無任何進展。

因此，民進黨宜蘭縣議會黨團及宜蘭市長江聰淵今天召開記者會，建請中央以均衡東西國土發展及國防上易守難攻等面向考量，將新國會遷建至宜蘭。

議會黨團總召陳俊宇表示，首都圈的生活環境已過度負荷，國會遷移將有助於首都減壓，且台灣長期發展重西輕東，造成國土發展失衡，若新國會遷建至離首都不遠的宜蘭，不只具有國土東西均衡發展的象徵性意義，未來宜蘭將是西部高鐵及東部快鐵的交通樞紐，交通的便利易達性，可有效增進國家行政效率。

議員謝燦輝指出，面對中國軍機近來不斷挑釁，我國東部較西部具有易守難攻的優勢，政府重要機關的安全確保，更是新國會遷建宜蘭的優選條件。

宜蘭市長江聰淵說，均衡區域發展是蔡英文總統的重要政見，若新國會遷建宜蘭，可帶動東部整體經濟發展及觀光促進，確實縮減東西部落差而真正達成國土均衡發展的目標，並兼顧國家長遠的發展。

民進黨 江聰淵 立法院

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