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台東縣府及市公所菜場宣導防疫 民眾攤商口罩早戴上
新冠肺炎疫情延燒，台東縣政府及台東市公所不敢大意，今天攜手前往台東市人潮最多的中央菜市場進行防疫宣導，提醒攤商及消費者入內量體溫、全程戴口罩、禁止試吃活動、保持社交距離、不得邊走邊吃等防疫規定，降低感染風險，確保自己健康。
台東市公所表示，市公所在三月底就要求果菜市 、中央市場、漢陽黃昏市場做好防疫，請民眾進出務必戴口罩、量體溫等。縣府主動邀請市公所今天上午辦防疫宣導，原講好由縣長饒慶鈴與張國洲到市場宣導，饒慶鈴臨時因其他公務未到，改由縣府財經處長盧協昌代理。
上午8點縣府財經處處長盧協昌、台東市公所張國洲市長、公所秘書温忠仁、經建課長陳進丁等人前往台東市中央市場，由零售市場管理所所長鄭至哲陪同，了解消費者量測體溫情況，並進入市場對攤商及民眾宣導防疫規定。
希望攤商及消費者應量體溫、全程戴口罩、市場禁止試吃活動、人人保持社交距離、不得邊走邊吃、排隊應間隔一個手臂間距，攤位用餐區座位應間隔安排等，以降低感染風險，使防疫更完善。
為「保健康」市場內攤商、買菜民眾，人人都戴口罩，張國洲表示「市民朋友及攤商這樣做得很好」；對於市場有眾多出入口，卻只在一處入口量測體溫，張國洲表示，會增派人手在幾個主要入口處量測體溫，以確保攤商及消費者的消費安全。
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