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宜蘭果菜市場人多 要戴口罩額溫超過37.5度禁入
宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，額溫超過攝氏37.5度者禁止進入。
宜蘭縣果菜批發市場為縣最大宗蔬果集散地，為確保民生物資供貨穩定，並提供攤商及消費者健康安全的場域，宜蘭縣長林姿妙今天會同農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良到市場了解防疫情形。
林姿妙呼籲相關人員進出果菜批發市場務必配合相關管制作業，勤洗手、戴口罩及注意社交距離，保護自己、也保護他人。
宜蘭縣果菜運輸合作社理事主席林錦旭指出，果菜批發市場每天往來人數眾多，為維護場內攤商及消費者健康安全，並確保民生物資供應穩定與運銷秩序，已在市場出、入口張貼防疫訊息，並於入口處搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場之人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，另額溫超過37.5度者禁止進入。
此外，合作社也宣導攤商及消費者進入市場時應保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，希望提供大眾安全、健康的環境場域。
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