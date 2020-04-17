快訊

獨／疫情無法探視 家屬：解禁時不知我父親還在不在？

汐止夫妻散步遭隨機砍傷 兇嫌：吸膠後誤認是仇家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭果菜市場人多 要戴口罩額溫超過37.5度禁入

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，額溫超過攝氏37.5度者禁止進入。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，額溫超過攝氏37.5度者禁止進入。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，額溫超過攝氏37.5度者禁止進入。

宜蘭縣果菜批發市場為縣最大宗蔬果集散地，為確保民生物資供貨穩定，並提供攤商及消費者健康安全的場域，宜蘭縣長林姿妙今天會同農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良到市場了解防疫情形。

林姿妙呼籲相關人員進出果菜批發市場務必配合相關管制作業，勤洗手、戴口罩及注意社交距離，保護自己、也保護他人。

宜蘭縣果菜運輸合作社理事主席林錦旭指出，果菜批發市場每天往來人數眾多，為維護場內攤商及消費者健康安全，並確保民生物資供應穩定與運銷秩序，已在市場出、入口張貼防疫訊息，並於入口處搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場之人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩，另額溫超過37.5度者禁止進入。

此外，合作社也宣導攤商及消費者進入市場時應保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，希望提供大眾安全、健康的環境場域。

宜蘭縣果菜批發市場為縣最大宗蔬果集散地，為確保民生物資供貨穩定，並提供攤商及消費者健康安全的場域，宜蘭縣長林姿妙今天會同農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良到市場了解防疫情形。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣果菜批發市場為縣最大宗蔬果集散地，為確保民生物資供貨穩定，並提供攤商及消費者健康安全的場域，宜蘭縣長林姿妙今天會同農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良到市場了解防疫情形。圖／宜蘭縣政府提供

社交距離 口罩 林姿妙

延伸閱讀

媽祖誕辰日 林姿妙呼籲信眾全程戴罩入廟、莫多停留

不停學 宜蘭備妥五千台電腦

JHBL／復興女籃勇奪史上宜蘭首冠 10戰全勝太強縣長重賞

影／第一次！宜蘭宣布：今年停辦龍舟賽、運動會

相關新聞

影／他一手調教網球國手兄妹檔兒女 一家都是運動選手

基隆市網球教練陳明財，在他擔任東信國小老師時親手調教一對兒女陳迪和陳宜，兩人都曾是知名的網球國手，陳迪還拿過亞運金牌，陳...

影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

基隆市陳姓男子因1萬8千元罰單未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查封他名下房子拍賣，引發關注，宜蘭分署行政執行官柯玉倫對外說...

影／帶你回花蓮 名詩人楊牧將長眠東海岸起點

名詩人楊牧上月辭世，花蓮文化局舉辦紀念特展，今邀各方追思。家屬透露，已找到楊牧長眠的處所，就在東海岸起點、花蓮大橋上方，...

影／浪貓成台東禾風飯店店長 人氣旺回流客有3成為牠

日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店最近領養約6個月大，黑白...

科技執法設備驗收 觀音至谷風隧道22日雙向道路封閉

蘇花改的區間測速等科技執法將上路，因應隧道自動化科技執法設備辦理驗收，宜蘭縣政府警察局今天表示，4月22日台9線蘇花改路...

台東縣府及市公所菜場宣導防疫 民眾攤商口罩早戴上

新冠肺炎疫情延燒，台東縣政府及台東市公所不敢大意，今天攜手前往台東市人潮最多的中央菜市場進行防疫宣導，提醒攤商及消費者入...

宜蘭果菜市場人多 要戴口罩額溫超過37.5度禁入

宜蘭縣果菜批發市場每日往來人數眾多，新冠肺炎防疫，搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口...

台東免費無線上網TT-Free走入歷史？ 縣府：系統升級

近來民眾發現台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統正進行拆除作業，引來質疑服務6年的TT-Free走入歷史。不過...

疫情趨緩 花蓮議會27日恢復開議

花蓮縣議會上月底以新冠肺炎疫情嚴峻為由延會，成為全國首例，引起非議；近日議會討論後，認為疫情趨緩，清明連假後也未爆發疫情，決定恢復開議，將於4月27日召開臨時會。

延管完工 三星、冬山6村有自來水了

宜蘭縣三星鄉、冬山鄉有6個村落，因沒有自來水，村民只能靠地下水維生，除了不方便，飲用水質也堪慮。鄉公所與自來水公司第八區管理處爭取下，獲得水利署補助，把自來水延管上萬公尺到偏遠村落，村民終於有自來水可飲用了。

疫情紓困 台東縣府補助救急

新冠肺炎衝擊各產業，造成不少人失業，生計無著，台東縣政府推出多項紓困方案，若符合「失業暨生活困難補助」者，每人每月可請領1萬5120元，最多2個月。防疫特境家庭緊急紓困補助，每戶每月補助1萬2388元，最多3個月，協助縣民挺過困境。

向防疫天使致敬 花蓮遠百送暖心餐盒感謝醫護

全民抗疫，站在第一線的醫護人員更是辛苦，遠東百貨花蓮店發起「向醫護人員致敬」系列活動，今天起一連4天，要送出總共500分...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。