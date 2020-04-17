台東免費無線上網TT-Free走入歷史？ 縣府：系統升級

近來民眾發現台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統正進行拆除作業，引來質疑服務6年的TT-Free走入歷史。不過，縣府澄清民眾誤解了，拆除是為了更換新系統，讓服務升級。

國際發展及計畫處長曹劍秋表示，上一期簽約到期，今年第一期正招標中，且為了讓新系統能夠在決標後立即上線服務，因此，近日將舊系統拆除；若招標順利，最快熱氣球活動前恢復服務。

他強調，今年第一期工程經費為3千萬元，包含線路租用及基地台的設置，整個建置完成後，不僅上網速度更快，服務範圍也會更廣；未來，也會依熱點使用的狀況，來做調整。

縣府2014年推免費無線上網TT-Free服務，全縣設250個熱區，已累積超過20萬名會員，廣受民眾好評。不過，去年5月網路服務突然暫停，加上近日民眾發現熱點基地設備拆除，引起質疑。

曹劍秋表示，在新的系統設備尚未設置前，確實會有一段暫停服務的空窗期，這部分還請民眾見諒，待系統恢復後，就可以享受到更優質穩定的免費上網服務。