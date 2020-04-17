基商遠距教學進化3機視訊空拍機沒死角 用網紅愛用軟體

因應新冠肺炎發展萬一必須停課，基隆商工已經進行過全校各班、各科教師在遠距教學軟體測試，全校99%的師生均能完成遠距教學軟體的使用測試。航空電子科教師更以3機畫面呈現，讓從遠端觀看能清楚了解空拍機飛行的控制、飛行的姿態與空中的視角，讓空拍教學也能無死角，讓遠距教學 1.0 進階至2.0。

基隆商工老師蔡宗和說，遠距教學的單一畫面，若能提升視訊中的趣味性，增加影像上的期待性，若真的發生停課的情形，希望能更引發學生在遠距教學的學習動力，原本研習中使用的軟體原本無法直接支援google meet 的即時視訊，透過直播廠商協力的硬體設備，加上外掛軟體測試後，成功能將軟體直接導入 google meet 畫面中。

學校導入三機視訊讓空拍教學也不會有死角，航空電子科教師特地利用社群發展，以操作無人機操作證的術科考題為主軸，並同步以3機畫面呈現，讓從遠端觀看能清楚了解飛行的控制、飛行的姿態與空中的視角。學校還請來「怪機絲 Ggs」 攝錄影直校播器材達人，協助即時視訊的硬體設備，使目前使用的視訊會議軟體，導入網紅愛用的軟體，增加學習上的可看度。

蔡宗和表示，利用多機位的即時影像應用，能補強即使學生在教學現場不易觀察到的微小操作畫面，蔡宗和示範操作無人機操作證的術科考題，同步以三機畫面呈現，讓從遠端觀看的學生說，可以能清楚了解飛行的控制、無人機飛行的姿態與無人機在空中的視角，比一般的單一畫面的遠距教學更能引起大家的興趣。