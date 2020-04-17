影／他一手調教網球國手兄妹檔兒女 一家都是運動選手

基隆市網球教練陳明財，在他擔任東信國小老師時親手調教一對兒女陳迪和陳宜，兩人都曾是知名的網球國手，陳迪還拿過亞運金牌，陳宜則是現任議員。陳明財退休14年來，每天仍投身網球教學，培育很多小選手，希望有更多的網球國手為國爭光，還在社區免費教網球，帶動地方網球運動風潮。

陳迪、陳宜都是前國手，是網壇難得的兄妹檔。陳迪拿過亞運、世大運金牌，成績斐然，成為世界各國征戰職業選手，其實，幕後是有原因的，陳家一家人都是運動好手，陳明財曾是手球選手、網球教練，老婆蔡麗月是馬拉松跑手，一手調教兒女在網壇發光。

兩兄妹從小打到大，默契很好，混雙連續6年代表基隆市在全國運動會拿下金牌，堪稱基隆網球之光。不過，被問到兄妹一起對打誰贏？陳宜笑著說「當然是哥哥贏啊，因為他的技術比較好」。

陳宜7歲就拿網球拍，小一就跟著媽媽馬拉松好手蔡麗月，每天跑5公里練出好體力，14歲越級奪全國18歲排名賽冠軍，小六時打下美國橘子盃12歲組亞軍，有網壇「漂亮寶貝」稱號，現在是市議員，全力推廣網球運動的發展。

陳迪兄妹在網壇發光，幕後最重要推手就是父親陳明財，陳明財是手球選手，到東信國小當老師，他在一個偶然的機會裡拿到一個網球拍，越打越有興趣就迷上網球，他和當時小一的陳迪練打，到處買書自學，父子練出好球技。

為了訓練兒女，陳明財導師兼教練一手調教一對兒女，當時基隆常下雨，多在體育場打牆壁，他說，花了很長的時間，這一路走來他無怨無悔，如今兒女各有一片天。

「基隆很適合打網球，初學者的基礎訓練最是重要，關係到以後的發展」陳明財從最基礎的動作教起，一如當年當年教陳迪和陳宜一樣，從小學到高中、大學很多選手都得到國內外比賽獎項。

陳迪說，他當上國手最感謝的就是父親的栽培，他希望把自己所學貢獻出來，目前在當教練。他記得以前在戶外訓練時常下雨，脫下鞋子也能打，父親要求跑步、打球非常嚴格，但至今回想起來是很甜蜜的過程。

陳宜表示，父親是導師兼教練，他把課都排在上午，下午就全心全力訓練她和哥哥，她記得有一次不想練球時，嚴格的父親就罰她去抄課本，結果在抄課本和打球做選擇時，她就選了繼續打球了。她因為手長腳長，父親本來要訓練她成田徑選手，但她看哥哥打球很厲害，就跟著哥哥一起練。