感念花蓮縣安寧居家團隊照料母親晚年 家屬捐訪視車
花蓮縣江彭玉蘭奶奶日前高齡99歲離世，家屬感念她生前受花蓮慈濟醫院安寧居家團隊細心照料，今天集資捐贈訪視車及捐款，希望「玉蘭號」載團隊服務更多需要幫助的家庭。
江彭玉蘭家屬前往醫院捐贈，花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽代表受贈。江彭玉蘭女兒江純美表示，媽媽晚年失智，長時間臥床、不良於行，4年前開始安寧居家照護，狀況逐漸好轉，曾恢復到可坐起來吃東西。
江彭玉蘭家屬分享，安寧居家團隊會視病患狀況，安排居家照護行程，助家屬進行較繁複導尿、抽痰與傷口護理等，醫師也會到家診斷、開藥，現場說明狀況。
不過，隨江彭玉蘭狀況，安寧居家團隊從2週造訪一次，病情惡化後，醫護團隊幾乎天天到家協助。
江純美說，安寧居家團隊就像家裡成員，照顧媽媽時很用心考量患者及家屬，最後在團隊陪同下，陪媽媽在家走完最後一程。
江彭玉蘭家屬為感謝團隊付出，捐贈「玉蘭號」居家訪視車，其他家屬成員分別捐30萬紐元（約新台幣523.5萬元）及新台幣100萬元，希望新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間盡心力。
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