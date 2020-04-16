感念花蓮縣安寧居家團隊照料母親晚年 家屬捐訪視車

暨誠品敦南店公布只營業到今年五月底後，又傳出台東誠品到2020年四月底，即將不再續約，結束營業的消息，除了感傷，也真不知道該怎麼表示自己的感受了，除了希望後續還有所轉圜，只能透過書寫下這十多年來，台東誠品的過往與記憶來追念。

2020-04-16 14:51