向防疫天使致敬 花蓮遠百送暖心餐盒感謝醫護

全民抗疫，站在第一線的醫護人員更是辛苦，遠東百貨花蓮店發起「向醫護人員致敬」系列活動，今天起一連4天，要送出總共500分貼有民眾打氣小語的愛心餐食到花蓮4家醫院，遠百並在百貨內空間設計加油打氣牆，邀民眾一同為醫護人員加油打氣。

遠百花蓮店今天起一連4天到花蓮門諾醫院、花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院及國軍花蓮總醫院，各送出125分愛心餐，餐食外貼上民眾手寫的小卡 ，「防疫小天使，謝謝非常時期，您對我們的付出」、「防疫英雄，加油!」等暖心小語，讓醫護人員備感窩心。

遠百花蓮店長黃友誠說，新冠疫情爆發以來，花東地區幸虧有醫護人員們的努力，至今無確診，很感謝醫護人員在第一線替民眾把關，希望藉由愛心午餐，為第一線醫護人員加油。除了愛心午餐，醫護人員在疫情期間長期戴口罩，造成壓痕甚至破皮，遠百花蓮店特地準備天然的銀耳露贈送。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，疫情以來醫院持續收到各界的關懷與支持，無論是防疫物資、愛心餐點或是護手霜的捐贈等，讓醫護團隊感到溫馨。遠百花蓮店今天送來的餐盒還貼上手寫卡片，短短幾句話，對醫護人是莫大鼓勵。