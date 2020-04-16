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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

向防疫天使致敬 花蓮遠百送暖心餐盒感謝醫護

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今天送上百分愛心餐食到花蓮門諾醫院。圖／遠百花蓮店提供
遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今天送上百分愛心餐食到花蓮門諾醫院。圖／遠百花蓮店提供

全民抗疫，站在第一線的醫護人員更是辛苦，遠東百貨花蓮店發起「向醫護人員致敬」系列活動，今天起一連4天，要送出總共500分貼有民眾打氣小語的愛心餐食到花蓮4家醫院，遠百並在百貨內空間設計加油打氣牆，邀民眾一同為醫護人員加油打氣。

遠百花蓮店今天起一連4天到花蓮門諾醫院、花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院及國軍花蓮總醫院，各送出125分愛心餐，餐食外貼上民眾手寫的小卡 ，「防疫小天使，謝謝非常時期，您對我們的付出」、「防疫英雄，加油!」等暖心小語，讓醫護人員備感窩心。

遠百花蓮店長黃友誠說，新冠疫情爆發以來，花東地區幸虧有醫護人員們的努力，至今無確診，很感謝醫護人員在第一線替民眾把關，希望藉由愛心午餐，為第一線醫護人員加油。除了愛心午餐，醫護人員在疫情期間長期戴口罩，造成壓痕甚至破皮，遠百花蓮店特地準備天然的銀耳露贈送。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，疫情以來醫院持續收到各界的關懷與支持，無論是防疫物資、愛心餐點或是護手霜的捐贈等，讓醫護團隊感到溫馨。遠百花蓮店今天送來的餐盒還貼上手寫卡片，短短幾句話，對醫護人是莫大鼓勵。

遠百花蓮店除了送出愛心餐點，也在百貨內增設加油打氣牆，還有醫護人員進館免費停車、消費就送抗菌洗手乳等專屬優惠。疫情期間除加強防疫，還推出線上購物及便利購，民眾可打電話到專櫃訂購商品，即可享免下車結帳或線上購物送到家的服務。

遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今起將一共送出500分貼有手寫加油小語的愛心餐食，到花蓮4家醫院。圖／遠百花蓮店提供
遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今起將一共送出500分貼有手寫加油小語的愛心餐食，到花蓮4家醫院。圖／遠百花蓮店提供
遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今起將一共送出500分愛心餐食到花蓮4家醫院，每分餐食都貼有暖心加油小語。圖／遠百花蓮店提供
遠東百貨花蓮店為感謝醫護人員防疫的辛勞，今起將一共送出500分愛心餐食到花蓮4家醫院，每分餐食都貼有暖心加油小語。圖／遠百花蓮店提供

醫護人員 愛心 疫情

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