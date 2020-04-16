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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

五一連假防疫 台東縣府建議遊客訂房實名制

中央社 / 台東縣16日電

五一勞動節連假將到來，台東縣政府在旅館及民宿防疫工作上加強稽查與宣導，建議旅宿業者和遊客採取實名預約方式、不接受臨時訂房，並採小團體2至4人出遊為宜。

台東縣政府今天召開第6次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會報，邀請相關單位參加。

台東縣長饒慶鈴在會中指示，因應五一勞動節3天連假，各單位提前對日前中央公告的景點、夜市、公共場域等地進行輔導與視察，以及落實人流管制、民眾間應保持社交距離，搭乘大眾運輸工具及進入夜市、傳統市場落實配戴口罩、環境清潔消毒等配套措施。

交通及觀光發展處則表示，建議身體微恙、有國外旅遊史或居家檢疫者，應避免外出旅遊觀光，健康者來台東旅遊，建議旅宿業者對遊客採取實名預約方式，不接受臨時訂房，並採小團體2至4個人為宜；出入旅宿一律都戴口罩，沒有戴口罩或測到發燒超過攝氏37.5度客人，應拒絕入住，現場直接退費給客人。

另外，景點遊憩業者要對旅遊設施（腳踏車、機車、汽車、遊樂設備等）用過隨即消毒，並要求增加環境清潔頻率，落實相關防疫措施 。

饒慶鈴表示，為提升台東縣檢驗能量，減輕防疫人員負荷並縮短民眾焦慮等待檢驗報告的時間，日前向中央提出台東縣無檢驗病毒的儀器，檢體需由衛生局人員每日往返花蓮，不但增加防疫人員負荷，也延長得知報告結果時間，希望中央能給予協助。

經立委廖國棟協助向中央反映，中央同意借用共2組病毒核酸萃取及即時聚合酶連鎖反應儀器分別給予台東馬偕醫院及衛福部台東醫院執行檢驗，實驗室人員相關儀器操作訓練預計於今日完成，至於儀器則預計在這1至2週陸續配送至醫院完成建置。

台東 口罩 饒慶鈴

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