餐廳業者盼政府發現金救市 基隆崁仔頂攤商口罩不夠用

中國國民黨基隆市議會黨團今天召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨傾聽民意，從善如流。餐飲業者陳傳文說，2個多月來餐廳幾成歇業狀況，真的很苦，政府發放現金，讓人民有錢用才能刺激商機，商家才有活路。

基隆崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺表示，餐廳因為疫情生意變差，魚貨交易連帶大受影響。崁仔頂市場往來盤商來自北部各縣市，魚販既想多做生意，又怕傳出疫情傷害更大，希望政府提供攤商充足的口罩。

國民黨基隆市黨部主委蔡智潁認為，疫情造成全球性經濟危機，未來不僅要面臨失業問題，如不急時紓困，也恐衍生犯罪等社會問題。執政黨應該傾聽人民聲音，從人民的思維出發，讓人民過好日子。在野的國民黨若提出好的政策提案，民進黨應該採納，不要為反對而反對。

議會黨團書記長張芳麗書指出，新冠肺炎造成百業消條，政府經濟紓困措施應發放現金，才能實質幫助人民脫離困境。

市議員呂美玲說，認識1對夫妻經營餐飲業，因發生疫情全家生活陷入困境，盼政府儘快發放紓困金解燃眉之急。

副議長林沛祥表示，美國提出現金紓困方案，我國政府應該學習。國內口罩足不足夠成羅生門，政府應以國人健康為優先，充分滿足醫護人員、公車司機等行業需求。

市議員宋瑋莉說，口罩如果夠用，為何還要讓民眾不論刮風下雨排隊購買？口罩應滿足1天1片的需求。

市黨部記者會出席人員最後以喊「還稅於民，苦民所苦」口號結尾，希望執政黨能聽進人民的建言和心聲，從善如流，讓疫情造成的傷害降到最低。