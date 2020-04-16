影／防疫搞創意 花蓮市地標米老鼠戴粉色口罩超吸睛

防疫搞創意，花蓮市公所最近拍攝防疫影片，讓花蓮市地標美崙山米老鼠戴起口罩宣導，今天更換裝近日超夯的粉色口罩，成為最佳防疫代言人。市長魏嘉賢說，希望用比較趣味的方式，提醒大人小孩都要戴上口罩，作好自身防護。

位於美崙山公園入口的米老鼠地景裝置，是花蓮最知名地標，市公所昨悄悄為米老鼠戴上口罩，在網路引起熱烈討論，不少民眾專程前往打卡；市公所今天再加碼，跟隨最近的粉色風潮，將原本的藍色口罩換成粉紅色系。

超大的粉色口罩以帆布製成，長寬都是470公分，還精心作出口罩摺痕。來自台北的遊客吳小姐，下午到米老鼠打卡解鎖，巧遇米老鼠換裝，直呼「好酷，符合現在的氛圍」。

市長魏嘉賢說，這是市公所同仁與幾個好朋友的想法，覺得疫情期間大家都悶太久，雖然最近疫情趨緩，但不能鬆懈，因此用比較kuso、好玩的方式，提醒大人小孩到人群密集處、公共場合，要戴好口罩。

前些日子有媒體向中央流行疫情指揮中心反映有些孩子不敢戴粉紅色口罩，因此形成一股粉紅色口罩風潮，花蓮市公所響應「粉紅運動」，今天將口罩換成粉紅色；換下來的藍色口罩會再利用，讓市內其他公共裝置藝術公仔也能戴上口罩，共同推廣防疫。

市公所表示， 為宣導防疫拍攝多支影片，上一支「超級英雄篇」由市長魏嘉賢一人分飾多角，獲得很大迴響，這次仍由魏嘉賢挑大梁，結合美崙山米老鼠強調防疫的重要，還邀請到相聲大師朱德剛友情客串演出，非常生動有趣。