99歲母親壽終正寢 家屬感謝慈濟醫療團隊捐贈訪視車

花蓮一名江彭玉蘭奶奶在2016年接觸慈濟醫院安寧療護緩和醫療團隊，經過團隊照顧，短暫恢復健康，後來在99歲壽終正寢。家屬感謝慈濟醫院照顧，決定捐贈訪視車，不但圓滿媽媽的心願，也讓醫療團隊幫助更多需要的人。

玉蘭奶奶的大女兒江純美回憶，媽媽晚年失智、長期臥床，到慈濟醫院家庭醫學科求診，開始安寧居家照護。在團隊與家屬的努力下調整用藥，讓玉蘭奶奶的腎功能恢復正常，意識日漸清楚，甚至可以坐起來吃東西、看電視。特別感謝家庭醫學部醫師林煌仁、中醫部醫師王健豪，以及護理師鄧淯勻在內的安寧療護團隊。

專責照護玉蘭奶奶的鄧淯勻表示，奶奶狀況越來越好，讓當時正要去生產的她很安心，而且家屬還特地用她在照顧奶奶的照片，做成一張祝福卡片，配上到日本求的安產御守祝福，很感動。

江純美說，安寧居家團隊就像是家裡的成員一樣，很用心為媽媽還有家屬考量；之後媽媽身體狀況變差，又找安寧居家團隊，只是年紀大體力日漸衰退，最後在團隊的陪同下，大家陪著媽媽在家裡安詳往生，現在希望訪視車「玉蘭號」能代替媽媽陪安寧居家團隊，一起幫助其他家庭。

慈濟醫院副院長羅慶徽表示，現代醫療水準很高，但在搶救生命的時候需要病人的配合，有時候會為病人帶來些不便利。以前曾照顧過身上插著12條不同功用管路的病人，可以想像有多辛苦，因此，安寧療護是另一種醫療選擇。