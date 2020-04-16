供台水設淨水場 台東瀧下部落決議提回饋申請

台灣自來水公司在台東縣海端鄉瀧下部落設淨水場多年，但瀧下部落一直沒提出回饋申請，且台水的回饋是統一分配給縣市政府，為此瀧下部落首次開部落會議，決議向縣府提申請。

台東縣海端鄉最後一個成立的部落會議–瀧下部落會議，於4月7日成立，當天立即召開會議，做成決議「台灣自來水公司第十區管理處海端淨水場相關回饋事項，由海端鄉公所農觀課函報計劃向台東縣政府申請。」

海端鄉選出的縣議員張全馨嵐表示，自來水公司在瀧下部落上方興建海端淨水場，據悉，此淨水場很早就有了，民國63年左右由海端鄉公所移撥給自來水公司使用至今。

依原基法21條，設置淨水場需應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，且原住民得分享相關利益，但因設置年份過久，瀧下部落居民只想得到應得的權益。

瀧下部落出身的前縣議員張順成表示，自來水公司回覆他，有關回饋的流程是，自來水公司會將各部落的回饋統一呈報給經濟部水利署，再由水利署分配給縣市政府，而在台東縣政府為財經處，但此回饋要由在地各鄉鎮公所提出計畫向財經處申請。

張全馨嵐表示，瀧下部落會議昨天已發函給海端鄉公所和台東縣政府，要求依照部落會議的決議，提出回饋措施。海端鄉公所表示，今年會幫瀧下部落向縣府申請回饋。